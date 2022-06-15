Вырастим своих инженеров

Мурманская область, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, включилась в реализацию проекта по созданию профильных инженерных классов. С 1 сентября в трех школах Заполярья откроются судостроительные классы.

Они появятся в школе № 10 Апатитов, 7-й гимназии Мурманска и школе № 266 Снежногорска. Консультационную и методическую поддержку им окажет Санкт-Петербургский морской технический университет. А судоремонтный завод «Нерпа» выступит индустриальным партнером проекта.

Сад памяти

Городу воинской славы Полярному в Москве вручили меч Победы. Уникальный клинок будет выставлен в местном музее.

— Наш регион уникален тем, что в нем есть города, которые удостоены трех высших степеней отличия. Мурманск – город-герой, Полярный – город воинской славы, а в прошлом году Мончегорску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», — подчеркнул Андрей Чибис.

Также Мурманская область уже традиционно присоединилась к акции «Сад памяти». Любой желающий может посадить дерево в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе деревца высаживали в Мончегорском районе. А в ближайшую субботу, уточнил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, пройдет самая масштабная посадка этого года: более тысячи саженцев жители региона посадят в Тайбольском лесничестве. Акция также пройдет в Кировском, Терском и Ловозерском районах и Печенгском округе.

Бизнес у дороги

Туризм – важный и быстро растущий сектор экономики региона. В прошлом году Кольский полуостров посетили свыше 480 тысяч гостей, побит рекорд допандемийного 2019 года. Причем, если ранее более половины туристов представляли азиатских страны, сейчас подавляющее большинство приезжих – наши соотечественники.

В 2021 году объем платных услуг в турбизнесе региона превысил 3,5 миллиарда рублей, отметил губернатор Андрей Чибис. И это очень большая сумма.

Чтобы отрасль развивалась и дальше, государство готово оказать ей помощь. Так, до 1 миллиона рублей экологической субсидии могут получить организации, которые ведут работу на особо охраняемых природных территориях или внедряют меры экологически ответственного туризма. Конкурс на предоставление этой меры поддержки уже завершен.

На развитие придорожного сервиса выделено 50 миллионов. Проекты-победители смогут получить до 5 миллионов рублей каждый.

— Придорожного сервиса нам точно не хватает. И очень рассчитываю, что эта грантовая поддержка позволит трансформировать узловые точки на наших трассах в качественный сервис, — подчеркнул глава региона.

Различные меры региональной поддержки отрасли, сообщил председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев, осуществляются с 2011 года. В этом году удалось также привлечь большой объем федеральных средств, их уже без малого 250 миллионов, так что поддержка увеличилась почти в пять раз.

Большая уборка

За прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети региона было привлечено 240 единиц техники и 548 дорожных рабочих. Дворы чистили 68 машин и 2337 работника управляющих организаций. В общей сложности вывезено 4,5 тысячи кубометров мусора. О ходе уборки традиционно доложил на оперативном совещании заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

На прошлой неделе специалисты министерства провели проверки в Североморске, Шонгуе, Пушном, Высоком и Мончегорске. Общее санитарное состояние улично-дорожной сети и общественных придомовых территорий в названных населенных пунктах, отметил Алексей Лыженков, признано удовлетворительным.