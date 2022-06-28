Все месяцы останутся равны

Северяне продолжат платить за тепло равными долями. Планируемый переход на оплату отопления по факту, то есть в течение девяти месяцев отопительного сезона, лишь усложнил бы расчеты.

Это, в свою очередь, могло спровоцировать накопление задолженности по платежам и негативно повлияло бы на прохождение отопительного периода. Об этом заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков сообщил на оперативном совещании в правительстве области.

Газификация и логистический хаб

А самое главное, продолжил Лыженков, в период осенне-зимнего максимума существенно возрастут платежи. Да, летом платить за тепло будет не нужно, но вот зимой… Это затронет всех.

— Весной и летом в минэнерго поступали и продолжают поступать обращения граждан, которые предлагают не переходить с оплаты по одной двенадцатой на одну девятую. Люди предлагают сохранить действующий на территории региона равномерный способ оплаты за отопление, — подчеркнул Лыженков.

— Если вы видите хоть какой-то риск для людей, мы на это переходить не будем, — сказал губернатор Андрей Чибис. — Предлагаю остаться на системе, которая есть сегодня, которая отработана и стабильна, чтобы защитить социально уязвимые категории граждан.

В ходе заседания глава региона также выделил главные темы своей встречи с президентом, которая состоялась на прошедшей неделе. Важнейшим вопросом была газификация Мурманской области.

— Мы получили поддержку этого проекта, — подчеркнул глава региона.

Еще один крайне важный проект – Мурманский транспортный узел. Речь о трансформации нашего порта в мощный логистический хаб. В том числе для обеспечения перевозок по Северному морскому пути.

Третья тема – так называемая лесная амнистия. Иначе говоря, юридическая возможность оформить свои права на имеющиеся строения, размещенные, в том числе, и в лесном фонде. Президент подтвердил необходимость решения этого вопроса.

— Принципиально важно сейчас методично отрабатывать поручения, которые дал глава государства по итогам нашей встречи, — резюмировал Андрей Чибис.

О дополнительной возможности получения земельных участков многодетными семьями доложила министр имущественных отношений Виктория Минкина. Речь, уточнила она, идет о семьях, которые не нуждаются в улучшении жилищных условий.

Земельный участок они смогут получить бесплатно, причем на всех территориях региона, где вообще возможно предоставление земли в собственность. Денежная компенсация вместо предоставления земли не предусмотрена.

Участок можно оформить под личное подсобное хозяйство (до 20 соток), для ведения садоводства (10 соток) и огородничества (10 соток). При этом первые два функциональных направления разрешают построить жилой дом.

Многодетные семьи могут выбрать участок из имеющихся в том или ином муниципалитете, переоформить в собственность арендуемые участок или образовать земельный участок самостоятельно.

Города стали чище

В текущем году, напомнила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, ремонтные дорожные работы в регионе ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также за счет субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета.

По нацпроекту предстоит отремонтировать 19 объектов регионального значения – 14 автодорог и 5 мостов. На двух объектах работы уже завершены, еще четыре находятся в высокой степени готовности.

В агломерации «Мурманская» запланирован ремонт 31 объекта – 29 в областном центре и 2 в Коле. Больше сотни дорожных объектов приведут в порядок в муниципалитетах за счет областной субсидии. На 13 из них работы уже завершены, на 56 – ведутся, на оставшихся они начнутся в июле.

В 2022 году, сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Юлия Барсукова, в регионе предстоит отремонтировать 411 МКД. Предусмотрено проведение 855 видов работ на общую сумму почти 4,5 миллиарда рублей. В 65 МКД ремонты уже завершены. Начинаются работы на фасадах домов в исторической части Мурманска.

На прошедшей неделе улично-дорожную сеть региона чистили 216 единиц техники и 623 дорожных рабочих. Во дворах трудились 67 машин и 2300 работников управляющих организаций. В общей сложности вывезено 4630 тысячи кубометров мусора. О ходе уборки муниципальных образований традиционно доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Проверки, продолжил он, прошли в Ленинском и Октябрьском округах Мурманска, Североморске, Оленегорске, Мончегорске и Апатитах. Работа коммунальщиков, что называется, видна.

— Сильно чище стали города, особо радует Мурманск, — согласился с докладчиком губернатор Андрей Чибис. — Но есть нюансы.

Глава региона попросил обратить особое внимание на территории вокруг заправочных станций и торговых центров, которые подчас превращаются в стихийные свалки.