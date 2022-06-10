Планы на лето полны оптимизма

Как показал опрос Банка России, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области бизнес ожидает сохранения туристического потока на уровне 2021 года, а в Новгородской – роста числа туристов по сравнению с прошлым летним сезоном.

Компании туристической отрасли Кольского Заполярья также оценивают перспективы нынешнего летнего сезона весьма оптимистично. Высокие ожидания оправданы в том числе итогами майских каникул, когда турпоток в ряде регионов Северо-Запада приблизился к допандемийному уровню 2019 года, а загрузка многих гостиниц и баз отдыха была практически полной, сообщается в июньском докладе.

С учетом переориентации турпотока на внутренние направления желающих посетить Мурманскую область этим летом может стать еще больше. Совмещение нескольких видов активного отдыха, северный колорит, многочисленные туристические маршруты – разнообразие предложений в течение круглого года подогревает интерес туристов к путешествию по Заполярью.

В апреле-мае в Мурманской области, как и в целом по СЗФО потребительская активность была сдержанной – ниже уровня прошлого года. Увеличение туристического потока в летний сезон поддержит спрос на услуги гостиничного бизнеса и общественного питания в Мурманской области.