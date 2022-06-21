По страховке вышел спор…

В конце мая опубликован годовой отчет главного уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в РФ за 2021 год. О своей работе Юрий Воронин рассказал на пресс-конференции.

За отчетный период в офис финансового омбудсмена поступило почти 180 тысяч обращений, что на 4 процента меньше, чем годом ранее. Некоторое сокращение жалоб Юрий Воронин считает положительным фактом. Значит, его работа дает эффект, и финансовые организации разрешают споры с клиентами самостоятельно.

Напомним, потребители финансовых услуг, недовольные деятельностью своей страховой компании или, например, банка, сначала к ним же и обращаются с претензией. Если конфликт не урегулирован, в дело вступает финансовый омбудсмен. Все это – досудебное урегулирование споров.

На что же больше всего жалуются россияне, недовольные финансовыми организациями?

Подавляющее число обращений, уточнил Юрий Воронин, – споры по страхованию. На них приходится более 161 тысячи или почти 90 процентов обращений. Причем свыше 123 тысяч из них касаются того или иного конфликта вокруг полиса ОСАГО.

Основной предмет споров предсказуем: несогласие с размером страхового возмещения, отказ в его выплате или нарушение ее сроков.

На втором месте после страховщиков – споры граждан с кредитными организациями: более 14 тысяч обращений. Здесь наибольшее число споров связано с несогласием с размером или удержанием различных комиссий, а также споры по навязанным, как считают граждане, дополнительным услугам.

Третье место досталось микрокредитным организациям. Хотя, уточнил Воронин, на общем фоне число таких жалоб, конечно, незначительно.

И еще немного цифр. Средний размер требований составил немногим более 200 тысяч рублей. А средний срок рассмотрения жалоб в отчетном году – 16 рабочих дней. Подобная скорость, конечно, несравнима по срокам с обращениями в судебные инстанции. Да и судебных издержек нет.

Институт финансового уполномоченного позволяет гражданам разрешить спор быстро и бесплатно. Вторая, не самая главная, подчеркнул Юрий Воронин, но тоже существенная задача – разгрузить суды.

И об итогах. В прошлом году финансовым уполномоченным было вынесено более 110 тысяч решений. Из которых по существу спора – 96550 дел.

Из тех, решений, что были приняты по существу спора, более чем в 38 тысячах случаев жалоба потребителя была удовлетворена – полностью или частично. По остальным было принято решение об отказе.

Почему более 60 процентов решений оказалось в пользу финансовых организаций? Это, объяснил Воронин, вполне логично. Наиболее очевидные претензии финансовые организации решают с клиентами сами, не дожидаясь их обращения за защитой к финансовому омбудсмену.

К нему в офис поступают, как правило, совсем не однозначные споры. То, что почти сорок процентов из них удовлетворены, – очень хороший результат. Кстати, сумма взысканий в пользу потребителей составила в прошлом году 3,7 миллиарда рублей.