Питерский успех

Юбилейный, в нынешнем году он прошел уже двадцать пятый раз, Петербургский международный экономический форум оказался для Мурманской области крайне успешным. Заключено 10 соглашений на общую сумму более 160 миллиардов рублей.

Итоги форума для региона губернатор Андрей Чибис подвел на оперативном совещании. Находясь в командировке в Москве, Андрей Владимирович провел его в режиме онлайн.

В лидерах по инвестициям

Итак, соглашение с «Норникелем» предусматривает строительство в Мончегорске металлургического завода «Большая медь». Инвестиции в проект превышают 140 миллиардов рублей. Компания также построит в городе новый жилой микрорайон.

«Новатэк» направит 500 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске. А «ФосАгро» в 2022-2024 годах вложит 15 миллиардов в развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма и инфраструктуры в Кировске и Апатитах.

На благоустройство территорий, ремонт дорог и общеобразовательных учреждений, строительство лыжной базы в Полярных Зорях регион направит вместе с «Росатомом» 440 миллионов рублей. А котельные в Мончегорске и Териберке переведут на электричество.

Мурманская область, продолжил губернатор, стала одним из наиболее динамичных регионов России по привлечению инвестиций. В этом рейтинге регион занимает сейчас 16-е место по сравнению с 56-м три года назад. Кроме того, мы заняли 4-е место в рейтинге Минэкономразвития по государственно-частному партнерству (ГЧП). За последний год регион поднялся в нем на 19 позиций.

Вместе с Минвостокразвития и Агентством стратегических инициатив Мурманская область запускает программу «Арктический вызов» для привлечения на Север крайне необходимых здесь специалистов. Регион окажет этим работникам серьезную поддержку.

В приоритете педагогика и медицина

С 26 мая в Мурманской области идет итоговая аттестация школьников. В этом году ЕГЭ у нас сдают более 3 тысяч выпускников 11 классов. Продлятся экзамены до 2 июля. Но предварительные итоги уже есть. Так, сообщил губернатор Андрей Чибис, 11 наших ребят уже набрали на экзаменах 100 баллов. Это 5 выпускников из Мурманска, 3 – из Североморска и по 1 из Кандалакши, Полярных Зорь и Оленегорска.

— Особенно приятно то, что по всем предметам в регионе средний балл превышает общероссийский показатель, что говорит о высоком уровне подготовки наших школьников и уровне образования в целом. Реализация наших планов, развитие и преображение Севера – дело не одного дня и, конечно, мы ждем, что к нашей команде со временем присоединятся молодые и способные ребята! Наша ставка – на талантливую молодежь Кольского Заполярья! — подчеркнул глава региона и пожелал школьникам успешной сдачи оставшихся экзаменов.

Андрей Чибис также затронул тему приемной кампании в вузы. Наш арктический университет в этом году предоставит 567 бюджетных мест. Самыми популярными направлениями являются педагогика, лечебное дело, а также информационные системы и технологии. Еще 869 бюджетных мест обеспечит технический университет. Здесь в топе строительное направление, кораблевождение и судостроение.

И уже традиционно об уборке муниципалитетов. Как доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, на прошлой неделе улично-дорожную сеть чистили 218 единиц техники и 568 дорожных рабочих. Во дворах трудились 67 машин и 2280 работников управляющих организаций. В общей сложности собрано и вывезено 3,8 тысячи кубометров мусора.

Сотрудники министерства, продолжил Алексей Лыженков, выезжали с проверками в Ленинский и Октябрьский округа областного центра, а также в Оленегорск и Кандалакшу. Общее санитарное состояние проверенных территорий, признано надлежащим.