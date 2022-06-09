От угроз до обещаний…

Тысячи людей теряют деньги, которые копили годами. Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут принять правильное решение. Распространенные мошеннические схемы, а также рекомендации по защите от них обобщил Банк России.

Методы социальной инженерии

Мошенники оказывают психологическое воздействие на человека, чтобы он раскрыл личные или финансовые данные, перевел им деньги или даже взял кредит для последующей передачи денег в чужие руки. Они могут неоднократно звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма и сообщения со ссылкой на поддельные (фишинговые) сайты, как финансовых организаций, так и других компаний и маркетплейсов.

Этими действиями злоумышленники всячески пытаются вывести человека из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление. Для этого они могут запугивать, торопить и оказывать давление или, напротив, стараться заинтересовать и обрадовать внезапной выгодой. Схемы мошенников часто выглядят очень правдоподобно, так как они используют самые обсуждаемые новости или события. Такое психологическое воздействие представляет собой методы социальной инженерии.

Сайты, которых не существует

Типичная мошенническая схема заключается в предложении проверить ваш счет или банковскую карту на предмет утечки данных. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Как только жертва введет на нем свои банковские данные, они оказываются у настоящих мошенников. После этого злоумышленники могут похитить деньги держателя карты или использовать его данные в противоправных целях.

Следует знать, что сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений, просто не существует! Поэтому никогда не следует вводить данные своего счета или карты и свои персональные данные на сомнительных Интернет-ресурсах.

Для совершения онлайн-покупок лучше завести отдельную банковскую карту и пополнять ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты в Интернет-магазине.

Опасность, которой не было

В последнее время злоумышленники часто звонят людям с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с их счетов. А чтобы обезопасить себя от этой угрозы, средства нужно перевести деньги на «специальный» («безопасный») счет в Центробанке. Для перевода человеку предлагают реквизиты счета, принадлежащего мошенникам. Они используют в схеме упоминание регулятора, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы.

Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие даже могут напоминать о правилах безопасности. Например, рекомендовать никогда не раскрывать финансовые данные.

Необходимо запомнить: Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам. Поэтому при поступлении такого телефонного звонка немедленно следует немедленно прервать разговор.

Данные, которые не запрашивают

Порой злоумышленники представляются сотрудниками банка, который звонит клиенту, чтобы сообщить о дефиците наличных рублей. Затем людям предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет», с которого впоследствии можно будет снять средства беспрепятственно.

Для открытия такого счета злоумышленники запрашивают у гражданина финансовые данные – номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка. Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета.

При поступлении такого звонка нужно немедленно прервать разговор. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону личные и финансовые данные клиентов. Если у вас остались какие-то сомнения, лучше сами перезвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте кредитной организации.