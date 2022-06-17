Окно возможностей

«Регионы – локомотивы новых возможностей» – в формате «Клуба губернаторов» панельная дискуссия с таким названием прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Ее организаторами выступили Экспертный институт социальных исследований и Фонд Росконгресс. Главы регионов обсудили, какие отрасли социально-экономической жизни регионов в условиях санкций стали развиваться иначе, как экономика регионов адаптируется к новым условиям в рамках реализации курса на импортозамещение и проекта «Сделано в России», насколько эффективно работают меры поддержки бизнеса и граждан. Подобный обмен позитивным опытом трудно переоценить.

— Все три последних года, несмотря на пандемию, главной нашей задачей была экономика. У нас появилась ТОР «Столица Арктики», мы полностью вошли в Арктическую зону. Мы сами для малого и среднего бизнеса в шесть раз снизили налоги, чтобы дать толчок для развития, — обратился к коллегам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Регион, продолжил он, перестал быть дотационным. За три года в него привлечено 600 миллиардов рублей инвестиций, промышленное производство выросло на 17 процентов, а доходы людей – на 13 процентов. Это дало региону устойчивость. Собственные доходы выросли с 55 миллиардов до 100 миллиардов рублей.

— Благодаря дополнительным доходам и инвестициям в качество жизни у нас в 2021 году на 8 процентов снизился отток населения. Для нас это маленькая победа, — сказал глава региона.

Санкции, продолжил Андрей Владимирович, принесли области новые возможности. Роль Севморпути в новых условиях только возрастает. Второй момент – минерально-сырьевая база. Теперь она тоже весьма востребована. То же месторождение лития, например. Раньше его производства было дороговато. Теперь, с прекращением зарубежных поставок, проект, что называется, взлетел.

Губернатор Амурской области Василий Орлов акцент сделал на сельском хозяйстве. Еще с началом пандемии регион стал ориентироваться на отечественную технику и местную рабочую силу. И сейчас, с введением антироссийских санкций, эти меры оказались как нельзя кстати.

Республика, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, сегодня чувствует себя уверенно, растет добыча ресурсов, в том числе золота. За пять месяцев текущего года рост промышленного производства составил 11,3 процента. Заинтересована Якутия и в развитии инфраструктуры Северного морского пути.

— Никаких кризисов у нас нет, — резюмировал Николаев. — Есть новые возможности, которые мы должны реализовать.

Положительная динамика по налогам в текущем году имеется и в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Серьезное внимание здесь уделяют вопросам софинансирования социальных проектов частным бизнесом. А еще здесь возрождают авиапром. Ситуацию, когда практически весь парк гражданской авиации у нас оказался импортным, нужно менять.

В Ярославской области произошел всплеск внутреннего туризма, сообщил врио губернатора Михаил Евраев, отелей просто не хватает. А люди все едут и едут. Так что пандемия, а теперь антироссийские санкции оказались для региона неким окном возможностей. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Положительным местным опытом поделились с коллегами и главы ряда других регионов.