Не дать клещу шанса

Единичные случаи укусов клещей в южных районах России начинают регистрироваться еще в феврале. В центральной части страны сезон начинается в апреле с пиком активности – в первой декаде июня.

Но территория у нас огромная, климатические зоны разные, поэтому сроки и длительности сезона очень размыты. Мурманская область в зону риска по клещам не входит. Слишком уж у нас холодно. Но северянам, которые на лето собираются отдохнуть в средней полосе, особенно в сельской местности, советы Роспотребнадзора точно пригодятся. Пресс-конференция, посвященная рискам, связанным с началом сезона активности клещей, прошла в пресс-центре ТАСС.

Прививка – лучшая защита

Как сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, наиболее распространенное инфекционное заболевание, передающееся клещами, – боррелиоз. Чаще всего его проявление ограничивается покраснением на коже более пяти сантиметров в диаметре. Но бывает и тяжелая форма заболевания.

Клещи также могут переносить две еще более опасные инфекции – клещевой энцефалит и геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Второе заболевание, как следует из названия, преимущественно распространено на юге. А северо-запад, Поволжье, центр страны – это энцефалит.

Инкубационный период, уточнила Людмила Карань, длится от трех дней до недели. Болезнь вызывает высокую температуру (38-39 градусов), сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в шее, покраснение верхней части туловища, иногда – боли в глазах. Инфекции вирусная, так что антибиотики тут не помогут. Понятно, что при первых симптомах нужно обращаться к врачу.

Чтобы не доводить до этого, надо подумать, как обезопасить себя от укуса. Наиболее эффективный способ – прививка.

— От тяжелого течения болезни вы будете защищены точно. И более чем на 90 процентов – вообще от заболевания энцефалитом, — подчеркнула Людмила Карань.

Естественно, вакцинироваться нужно тем, кто живет в неблагоприятных по клещу регионах, и тем, кто едет туда отдыхать. На северо-западе России – это Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская области. Более точную информацию всегда можно получить на сайте Роспотребнадзора.

— Полный курс вакцинации требует трехкратного введения, — продолжила Людмила Карань. — Нулевой день – первая прививка. Вторая, если речь об отечественных вакцинах, проводится через 1-7 месяцев. А закрепить курс нужно еще одной прививкой через 12 месяцев после второй. Так что это может занять от года до полутора лет. Курс будет эффективен три года. Затем нужно каждые три года делать только один укол.

Впрочем, если вы не успели привиться по всем правилам к сезону, есть и ускоренный курс. Он занимает месяц: нулевой день, через две недели второй укол и еще через две недели можно выезжать.

Брюки – в носки, рубашку – в брюки

О неспецифической профилактике клещевого энцефалита рассказала старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

В первую очередь – это акарицидные средства, которые убивают клещей. При нанесении на кожу они токсичны, так что ими обрабатывают одежду. Обычно такие препараты выпускаются в виде спреев. Ну а способ применения, как всегда, указан на упаковке.

Кроме того, при прогулке в лес, где есть опасность подцепить клеща, необходимо одеться соответственно. Брюки нужно заправить в носки с плотной резинкой или гольфы. В брюки должна быть заправлена рубашка – без застежки или с застежкой-молнией или липучкой. Можно вообще надеть комбинезон. Нельзя садиться или ложиться в траву.

Если вы обнаружили на теле клеща, надо его удалить. Иногда можно это сделать просто рукой, зацепив ногтями. Можно воспользоваться пинцетом. Главное – удалить его как можно быстрее. Потом обработать ранку антисептиком – спиртом, йодом. Нарушителя вашего спокойствия лучше сдать в специализированную лабораторию, чтобы узнать, является ли он переносчиком заболеваний и если да, то каких.

И еще: о домашних животных. Чтобы не было никаких безграмотных страшилок о собаках. Человеку, уточнила Людмила Карань, от собаки заразиться нельзя. Клещ вообще присасывается только один раз. Но для самих собак клещи, безусловно, опасны. Поэтому за своим любимцами надо внимательно следить. Ведь тот же бабезиоз может привести даже к летальному исходу.

— Нам эти бабезии не опасны, — еще раз подчеркнула Людмила Карань. — У нас есть свои. Но они крайне редко вызывают такое тяжелое, как у животных, течение и вообще клинически выраженные заболевания.