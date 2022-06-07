На электрическом ходу

Доля продаж электромобилей в мире составляет сейчас около пяти процентов. В России – ничтожные доли процента. Однако цифры растут…

Как сегодня устроен отечественный рынок электромобилей? Что требуется, чтобы он стал привлекательным для большего числа граждан? Насколько развита у нас инфраструктура для зарядки электрокаров? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на заседании круглого стола, организованного ИД «Коммерсантъ» в пресс-центре медиахолдинга «Россия Сегодня».

Развить зарядную инфраструктуру

Не первый год реализуется в Москве масштабный проект по переводу на электрическую тягу общественного транспорта. Здесь уже установлено три сотни зарядных станций. И к 2023 году их число планируют как минимум удвоить.

Столица, как и Московская область, а также еще 14 регионов и автомагистраль М-4 «Дон» вошли в список пилотных территорий, где будет субсидироваться создание инфраструктуры.

— Концепция по развитию электротранспорта в Российской Федерации до 2030 года ставит целью создание широкой линейки транспортных средств с улучшенными показателями энергоэффективности, работающих на тяговой аккумуляторной батарее, — напомнил начальник отдела развития машиностроения, легкой и химической промышленности Минэкономразвития РФ Рустам Абульмамбетов.

Все к тому же 2030 году каждый десятый выпускаемый в стране автомобиль должен быть электрическим. Запланировано и существенное развитие инфраструктуры. Уже в этом году в пилотных регионах будут запущены 528 электрозарядных станций. На это в федеральном бюджете заложено 1,4 миллиарда рублей.

Интерес к электрокарам растет как со стороны инвесторов и производителей, так и со стороны конечного пользователя.

— Если на 1 января 2021 года у нас в стране было зарегистрировано чуть более 8 тысяч электромобилей, то сейчас их количество уже приблизилось к 20 тысячам, — отметил Рустам Абульмамбетов.

— Каждый год идет прирост продаж в два-три раза, — вступил в разговор генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Но это потому, что мы стартовали фактически с нулевой базы.

По данным Целикова, в прошлом году в России было продано 2,2 тысячи новых легковых электромобилей и 9 тысяч машин с пробегом. Для такой страны, как наша, это, конечно, капля в море.

Пока новые электромобили остаются в России «дорогой игрушкой». Это, как правило, просто энтузиазм очень небедных людей, желающих попробовать что-то новое. Чаще всего электрокар является третьей, а то и четвертой машиной в семье, которую заряжают во дворе собственного дома изредка куда-нибудь на ней выезжают. В основном электромобили оседают в Москве и на Дальнем Востоке. Отчасти – в Краснодарском крае.

Наладить собственное производство

Зарядить электромобиль в городе пока все еще проблема. Тут, как отметили участники встречи, получается замкнутый круг: нет достаточного количества электромобилей – не развивается инфраструктура зарядных станций, а нет зарядки – люди не спешат покупать электрокары.

Единственным на сегодня серийным производителем легких коммерческих электромобилей в России является «Группа ГАЗ». Об опыте производства и эксплуатации электрических «Газелей» рассказал директор по стратегии и цифровым технологиям автозавода Алексей Лихачев.

— Мы представили электромобиль GAZelle е-NN в 2020 году, а в следующем году успешно стартовало его производство. Фактически это единственный на сегодня опыт в России, если мы говорим о серийном производстве электромобиля, — отметил Алексей Лихачев.

В прошлом году, продолжил он, ГАЗ запустил в Нижнем Новгороде в качестве пилотного проекта маршрут между аэропортом и городом. Автозавод регулярно получает обратную связь от клиентов и видит на сегодня две серьезных проблемы для развития рынка.

Первая – слабо развитая инфраструктура. Важно учитывать необходимость не только быстрых, но и обычных, более дешевых зарядок, где можно зарядить электромобиль ночью.

Вторая проблема – все еще довольно высокая для рядового потребителя стоимость электромобиля. Значительную долю в ней занимает батарея. Удешевить ее можно за счет производства в России из отечественного сырья.

— Есть планы по созданию локального производства у российских компаний, и мы их приветствуем, — отметил Алексей Лихачев. — Но если мы говорим о производстве полного цикла, то оно складывается в первую очередь из доступности сырья. В России оно есть. Например, литий. Но для промышленных целей он до недавнего времени закупался за рубежом. Если у нас будет добываться и использоваться свой, это в значительной степени может снизить стоимость батарей.