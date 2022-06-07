Ключевые инвестиции приносят плоды

Проект «Новый Мурманск» получил дополнительное финансирование из федерального центра в объеме 1,1 миллиарда рублей. Соответствующее решение на прошлой неделе приняла правительственная комиссия.

А всего объем федеральной поддержки проекта достиг 4,5 миллиарда рублей. Напомним, речь об обновлении заброшенного судоремонтного завода в районе городского морвокзала. Дополнительные деньги пойдут на крытый мост-парк, который соединит центр города с объектами «Нового Мурманска». Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании.

Автопарк обновится на треть

— Работы нам с вами предстоит еще очень много, но важно, что те направления, по которым были ключевые инвестиции времени, сил и финансов, стали приносить свои плоды. Появляется все больше благоустроенных пространств, точек притяжения для гостей и жителей, — подчеркнул Андрей Чибис.

Обновление ждет не только старый судоремонтный завод. В этом году на треть будет укомплектован новой техникой автопарк общественного транспорта региона.

Год назад полномочия в сфере транспортного обслуживания населения перешли от муниципалитетов к региональному минтрансу, и результаты радуют.

— Сегодня мы видим, что за год на 12 увеличилось число маршрутов, на сегодня перевозка организована по 178 маршрутам общественного транспорта, — сообщил Андрей Чибис.

А с 1 июля к ним добавятся еще четыре маршрута: по одному в Североморске и Мурманске, а также аэропорт «Хибины» – Мончегорск и Никель – Мурманск. Уже работает, напомнил губернатор, бесплатный медицинский шаттл в Ковдоре для поездок в Мончегорскую ЦРБ. Аналогичный рейс запущен между Зеленоборским и Кандалакшей.

Внедрена автоматизированная система управления движением автотранспорта. Каждый автобус можно отследить в режиме онлайн на «Яндекс картах» и картах 2ГИС. Так что вопрос, вышел транспорт на линию или нет, теперь не стоит.

— Важно, что, когда полномочия по транспортному обслуживанию населения были переданы области, мы ни копейки не забрали у муниципалитетов. А это 600 миллионов рублей в год, — подчеркнул Андрей Чибис.

Также запущена масштабная программа обновления автопарка пассажирских перевозок. В прошлом году удалось дополнительно обновить 34 автобуса и троллейбуса. В этом к ним добавятся еще 135 единиц общественного транспорта, которые уже к середине июня выйдут на линию. А в целом, как уже было сказано, автопарк региона обновится на треть.

Идут ремонты на дорогах. В этом году в регионе запланировано обновить почти миллион квадратных метров асфальта. На многих участках, отметил губернатор, работы уже начались.

Из ключевых глава региона выделил дорогу Североморск – Североморск-3 и автоподъезд к Апатитам. Завершены работы по укладке асфальта на дороге Кировск – Апатиты. Скоро дорожники приступят к реконструкции с 10 по 35 километр автоподъезда к Териберке.

— Активно начаты работы в Мурманске. Подрядчики уже приступили к работам на 19 из 28 объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — уточнил Андрей Чибис.

Более трех тысяч соцработников

За прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети региона было привлечено 246 единиц техники и 545 дорожных рабочих. Дворы чистили 69 машин и 2362 работника управляющих организаций. В общей сложности вывезено 6350 кубометров мусора. О ходе весенней уборки доложил на оперативном совещании заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

На прошлой неделе специалисты выезжали с проверками в Верхнетуломский, Тулому, Печенгу и Спутник.

— Общее санитарное состояние улично-дорожной сети и общественных придомовых территорий надлежащее, — отметил Алексей Лыженков.

Да и в целом по области весенняя уборка завершается. Разве что песок еще не весь сметен с дорог и тротуаров. Прошедшие дожди это показали.

В системе социального обслуживания населения области работают более 3200 специалистов. Услуги гражданам, сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, оказывают 50 поставщиков, в том числе 22 государственных и 28 негосударственных организаций. Важно, что растет число граждан, которые получают услуги в организациях негосударственного сектора.

Более двух тысяч мест имеются в стационарах. 14 комплексных центров по всей области оказывают социальные услуги в полустационарной форме и на дому. Действует два специализированных учреждения для детей. Социальную реабилитацию в них получают ежегодно около 600 несовершеннолетних.

В прошлом году, уточнил министр, на ремонты, закупку мебели, обновление автопарка социальных учреждений было затрачено более 135 миллионов рублей.