Климат: риски и возможности

Все больше людей во всем мире интересует ответ на вопрос, является ли глобальное потепление главным вызовом этого века и вселенским злом, как это порой преподносится в печати.

Баланс климатических рисков и открывающихся при этом потенциальных выгод проанализировали специалисты Государственного гидрологического института и Центра энергетики Московской школы управления Сколково.

Отопительный сезон сокращается

Россия, утверждают авторы исследования «Изменение климата в российской Арктике: риски и новые возможности», занимает особую позицию на глобальной карте климатических изменений. Последствия глобального потепления для нашей страны могут быть весьма неоднозначны. С одной стороны – это ущерб для объектов инфраструктуры, построенных в зоне вечной мерзлоты, с другой – потенциальные выгоды.

Вначале о выгодах. Каждые десять лет в среднем по России отопительный период сокращается на пять дней, соответственно уменьшаются и расходы на него. На 3–5 дней увеличивается период со среднесуточной температурой выше 10 градусов, что продвигает к северу границу устойчивого земледелия. За счет более теплых зим сток сибирских рек становится более равномерным в течение года, что положительно влияет на водопользование и гидроэнергетику.

Особенно быстро и значительно изменения климата происходят на Крайнем Севере. Поэтому уже сейчас здесь наблюдаются многие последствия изменения климата, предсказанные в 1990-х, прежде всего касающиеся природных систем.

Арктика, говорится в исследовании, является одним из немногих регионов планеты, где потепление климата открывает новые возможности. И связаны они главным образом с экосистемами и выполняемыми ими функциями.

Так, увеличение продуктивности растительности создает предпосылки для многих видов экономической деятельности, основанных на природопользовании – от земледелия и животноводства до лесообрабатывающих производств.

Когда мерзлота растает

Однако есть и обратная сторона медали. Важной частью природной среды Арктики является многолетняя мерзлота, область распространения которой называют криолитозоной. Так вот, в России она занимает 7 миллионов квадратных километров. И наблюдения показывают, что вечная мерзлота сейчас почти повсеместно деградирует. А с ее учетом построена вся местная инфраструктура.

В зону риска попадают экономически важные объекты, в том числе 1590 километров трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», соединяющего город Тайшет в Иркутской области и нефтеналивной порт Козьмино в заливе Находка, 1260 километров магистральных трубопроводов в ЯНАО, 280 километров железной дороги Обская – Бованенково. В зоне риска также находятся города Воркута и Новый Уренгой.

Суммарный ущерб для инфраструктуры, говорится в исследовании, к середине нынешнего века может превысить 100 миллиардов долларов. Больше всего пострадают Ямало-Ненецкий автономный округ (свыше 52 миллиардов) и Якутия (более 21 миллиарда долларов).

Впрочем, признают авторы исследования, величина ущерба заметно различается в зависимости от выбранных методик оценки недостающих данных. Кроме того, учитывается лишь текущая стоимость инфраструктуры. А ведь ее состав и стоимость неизбежно изменятся за прогнозный период при реализации крупных инвестиционных проектов в криолитозоне.

Впрочем, везде присутствует диалектика. Лед тает не только на суше, но и в Ледовитом океане. Каждые 10 лет минимальная площадь льдов в Арктике сокращается на 13 процентов. А это дает возможность для более интенсивного и продолжительного использования трассы Северного морского пути. С ним, как известно, связан ряд обсуждаемых сейчас масштабных проектов, от строительства новых ледоколов и создания сети береговой инфраструктуры для технического обеспечения и безопасности судоходства, до финансовых, правовых и геополитических вопросов навигации.