К вам инспектор с визитом

В последнее время акцент в надзорной деятельности смещается в сторону профилактической работы. В связи с введенным мораторием на проведение проверок, нынешний год можно смело назвать годом профилактики.

Принципиальные изменения произошли и в задачах земельного надзора. Они касаются прав всех граждан и организаций, использующих земельные участки. Об этом мы беседуем с начальником отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Мурманской области Татьяной Швейцер.

Главное – информирование

— Татьяна Федоровна, земельные инспекторы сейчас широко применяют такую новую форму взаимодействия с землепользователями, как профилактические визиты. Чем они отличаются от обычных проверок?

— Это два совершенно разных мероприятия. Проверка – это контроль соблюдения требований земельного законодательства. По результатам проверки может быть выявлено нарушение, выдано предписание, составлен протокол и наложен штраф.

Профилактический визит – это разъяснение требований земельного законодательства, профилактическое мероприятие, которое проводится в форме беседы. Она проходит либо непосредственно на участке, либо онлайн. Тут главное – информирование. Земельный инспектор рассказывает, какие требования законодательства необходимо соблюдать, к какой категории риска относится конкретный земельный участок, возможно ли ее понизить, как часто в отношении земельного участка могут проводиться контрольные (надзорные) мероприятия. То есть, профилактический визит – это своего рода персональная консультация, проводимая земельным инспектором.

В его арсенале есть и другая форма профилактической работы – выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Это уже письменная форма информирования. Инспектор указывает, на соблюдение каких конкретно требований земельного законодательства надо обратить внимание владельцу участка, какие действия могут привести к нарушению и предлагает принять меры, чтобы это нарушение не допустить.

— Предостережение влечет за собой штрафные санкции?

— Нет, это профилактика.

— Получается, что собственники и арендаторы участков сами заинтересованы в проведении таких профилактических визитов? Что им нужно сделать, чтобы к ним пришли ваши сотрудники?

— Вы совершенно правы, профилактические визиты могут представлять большой интерес для правообладателей земельных участков. Законодатель дал им прекрасную возможность получить от земельного инспектора информацию с учетом всех характеристик конкретного участка, которая поможет не допустить правонарушений и избежать в будущем различных проблем, в том числе и земельных споров.

Проведение профилактических визитов происходит в плановом порядке, поэтому, если владелец участка заинтересован в его проведении, он может обратиться в управление Росреестра по Мурманской области и уже с земельным инспектором определиться, в какой период профвизит будет проведен.

Нашел геопункт – сфотографируй!

— А с какой целью земельные инспекторы осматривают административные здания и жилые дома?

— С конца мая жители нашей области могут видеть земельных инспекторов, изучающих фасады различных жилых и административных зданий, образовательных учреждений, производственных и промышленных строений. Инспекторы привлечены к работе по обследованию пунктов государственных нивелирной, гравиметрической и геодезической сетей.

Геодезическая и нивелирная сети – сложные, трудоемкие и очень дорогостоящие инженерные системы, созданные нашим государством на протяжении многих лет. Очень важно сохранять геодезические пункты в хорошем состоянии, поскольку они являются основой при производстве геодезических и картографических работ, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий, межевании земельных участков, то есть прямо или косвенно затрагивают интересы практически каждого жителя Заполярья.

— Уже есть результаты?

— Да, конечно. На сегодня обследовано уже более 50 пунктов на территории Мурманской области. Причем они зачастую находятся не только на стенах зданий, но и в лесу, в горах, около дорог, на мостах, под люками. Необычными бывают и места расположения пунктов, и сами пункты. Так, на территории города Колы земельными инспекторами был обнаружен геодезический пункт, заложенный еще в 1946 году (на фото). Недалеко от моста через реку Кола, в поселке Шонгуй на плоском камне вмонтирован пункт нивелирной сети, в рыболовный сезон с этого камня постоянно рыбачат любители лицензионного лова.

Кстати, внести свой вклад в обследование геодезической сети могут жители и гости Мурманской области – активные путешественники, рыболовы. Если вы обнаружили геодезический пункт, направляйте на адрес электронной почты управления Росреестра по Мурманской области (51_upr@rosreestr.ru) его фотографию, описание места, где он находится, и свои контактные данные, указав тему письма «Геопункт». Мы будем рады сотрудничеству!