География плюс ледоколы

Северный морской путь – важнейшая транспортная магистраль, которая связывает огромные пространства арктических территорий России.

Его развитие может стать комплексным решением ряда экономических, демографических и социальных задач, стоящих перед северными регионами и страной в целом.

Какое влияние оказывает СМП на экономику Арктической зоны Российской Федерации? Что необходимо предпринять для обеспечения здесь круглогодичного и безопасного судоходства? Эти и другие вопросы обсудили участники панельной сессии «Северный морской путь: международный транспортный коридор», прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме.

Поворот на Восток

— Поворот на Восток может происходить только через Север. Это нефть и газ Ямала, апатит Кольского полуострова и многие другие проекты, — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Говоря об СМП, продолжил он, нужно упоминать не только миллионы тонн грузов, но и деньги. Суммы внушительные: сто миллиардов долларов выручки, которую в ближайшее время будут получать ежегодно компании за добытые здесь ресурсы – сжиженный природный газ, нефть, уголь и так далее. В эти проекты вкладывается, тоже ежегодно, под два триллиона рублей. И инфраструктура СМП должна быть способна все это вывезти, чтобы доставить потребителям.

Опорной базой для развития этой инфраструктуры, безусловно, является наш край. Задачи по развитию Мурманского транспортного узла (МТУ) представил губернатор Андрей Чибис.

Сегодня, напомнил глава региона, грузооборот Мурманского порта составляет 54 миллиона тонн в год. Это глубоководная незамерзающая гавань, имеющая, к тому же, прямой выход в Мировой океан.

— Мурманск – базовый порт по развитию Севморпути. А МТУ для нас, безусловно, флагманский проект. Сегодня мы активно начали освоение западного берега Кольского залива, — отметил губернатор.

В прошлом году началось строительство порта «Лавна». И уже в 2023 году через него должны пойти первые грузы. Дальше на очереди новые порты – терминалы «Тулома» и «Ударник».

Готовность объектов МТУ на сегодня составляет 56 процентов по общестроительным работам и 90 процентов по земляным работам для прокладки железнодорожного полотна.

— Мы видим перспективы развития Севморпути, которое очень серьезно потянет за собой развитие города Мурманска. Все предпосылки, чтобы наш порт стал мощнейшим логистическим хабом, который обеспечивает загрузку Севморпути, есть, — резюмировал Андрей Чибис.

Спрос на транзит растет

Текущая геополитическая обстановка, отвечая на вопрос о западных санкциях, сообщил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, никак не влияет на развитие СМП. Многие страны заинтересованы в этом маршруте. А у нас здесь два преимущества: география (вся трасса идет вдоль российских берегов) и атомные ледоколы.

Уже всем понятно, что объем грузов, идущих на Запад, будет сокращаться, а на Восток, в азиатские страны – расти. Поэтому нужно развивать в первую очередь восточный сектор российской Арктики, самый сложный, добиваться здесь круглогодичной навигации.

— Здесь нам импортозамещение не нужно. Здесь у нас и так все есть. Главное – не сокращать планы по строительству новых атомных ледоколов, — подчеркнул Сергей Иванов.

Планами «Росатома» по развитию Севморпути поделился с участниками встречи генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Главная цель атомного ведомства, подчеркнул он, стать не просто единым инфраструктурным оператором СМП, а важным фактором развития Арктики. Задача, если можно так выразиться, на каждый день – продолжать наращивать и наращивать перевозки. Спрос на транзитное использование СМП в мире растет, даже несмотря на нынешнюю непростую международную обстановку.

— Мы будем двигаться вперед. В Арктике мы решаем триединую задачу: круглогодичная навигация, а также обеспечение внутреннего и международного транзита, — отметил глава Росатома.

Для нужд СМП, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сейчас строится более трех десятков судов, включая атомные ледоколы, суда обеспечения и транспортные суда ледового класса.

Не отстает от государства и частный сектор. В прошлом году, рассказал заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов, компания перевезла по трассе Севморпути 20,4 миллиона тонн грузов при реализации проекта «Ямал СПГ». Для этого создан уникальный флот из 15 газовозов ледового класса Arc7 и ряда других судов. А в перспективе объемы грузов будут только возрастать, а флот – крепчать.