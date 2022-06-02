А у вас есть план на лето?

Как будут отдыхать наши соотечественники в условиях нынешних ограничений? Куда, на сколько и в какой компании они планируют отправиться? Чем займутся и сколько времени собираются провести в отпуске?

На эти и другие вопросы ответил на пресс-конференции директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. Его встреча с журналистами прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

В уже ставшем традиционном исследовании ВЦИОМ о летних планах россиян, сообщил Родин, приняли участие 1600 респондентов от 18 лет и старше. А его статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Итак, какие же виды отдыха предпочитают наши соотечественники? Почти половина (48 процентов) опрошенных отдают приоритет сельской местности, даче и огороду.

Еще 37 процентам нравится проводить свободное время дома. А вот 27 процентов предпочитают активный отдых (пешие походы и велосипедные туры). По 26 процентов посещают исторические места или лежат на пляже. Еще 24 процента отдыхают на автомобиле.

От предпочтений перейдем к планам на отпуск. Его летом собираются взять 37 процентов опрошенных россиян. Не так и много, по-моему. Причем только 15 процентов предполагают отдыхать месяц и более.

Провести отпуск за границей планируют лишь 7 процентов. Еще 14 процентов собираются путешествовать по России. Причем, как подчеркнул Кирилл Родин, хороших впечатлений от внутреннего туризма у граждан все больше и больше. Ушли в прошлое «ненавязчивый» сервис и убогие гостиницы. Причем география внутрироссийских туров все время расширяется.

— И это очень добрый знак, — резюмировал Родин.

Где бы люди хотели отдохнуть в России? Речь именно о потенциальном желании, а не конкретных планах на это лето. В лидерах ожидаемо Крым и Краснодарский край – 24 и 17 процентов соответственно. 14 процентов хотели бы отдохнуть на Байкале, 13 – в Алтайском крае, 11 – в Сочи или Адлере (их люди почему-то называли отдельно от Краснодарского края). 9 процентов набрал Санкт-Петербург, 8 – Карелия, 6 – Кавказ. Важно и то, что почти половина (48 процентов) опрошенных россиян за последние пять лет хотя бы один раз путешествовали по нашей стране.

Более половины (52 процента) респондентов сообщили, что проведут это лето дома. Среди причин 41 процент назвал финансовые сложности, 15 процентов – отсутствие отпуска, 8 процентов – плохое состояние здоровья.

Отдых, как свидетельствует опрос, для россиян дело семейное. 40 процентов опрошенных собираются провести отпуск с членами семьи, одиночек только 12 процентов.

И лишь 5 процентов намереваются воспользоваться услугами туристических фирм. Большая часть предпочитает планировать свой отдых самостоятельно.

В отпуске россияне предполагают потратить на одного отдыхающего члена семьи чуть более 45 тысяч рублей. При этом 37 процентов специально копят деньги на отдых. Еще 36 процентов готовы оплатить поездку из текущих средств.

— Кардинально планы россиян на отдых с прошлого года не изменились. Начинают возрастать планы относительно внутреннего туризма, как и финансовые показатели планов на отпуск, — подвел итоги проведенного опроса Кирилл Родин.