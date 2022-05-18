Заглянуть за горизонт

Чем российские Левши и Кулибины поддержат отечественную промышленность в условиях западных санкций? Ответ на этот вопрос стал главной темой пресс-конференции Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Преодолевая недоверие к необычному

— Советские и российские изобретатели внесли огромный вклад в мировую копилку инновационной деятельности. Чего стоит только теория решения изобретательских задач, которая сегодня используется практически всеми крупными мировыми компаниями, — задал тон разговору председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

Сегодня ВОИР, уточнил он, объединяет изобретателей, инженеров, ученых, технологических предпринимателей и патентных поверенных. Это этакий большой и представительный профсоюз тех, кто формирует горизонты будущего. ВОИР помогает новаторам выводить их изобретения на рынок. Преодоление барьеров недоверия к чему-то необычному, увы, – одна из составляющих жизни изобретателя.

Россия, продолжил Антон Ищенко, имеет сегодня уникальные технологии, которые могут изменить восприятие мира во многих отраслях – сельском хозяйстве, транспорте, медицине и других.

Всего один пример: первый патент на вакцину от COVID-19 получила небольшая российская компания «Биохим Агент» из Петербурга, а не такие фармацевтические гиганты, как «Pfizer» или «Johnson & Johnson».

— Нашему совету два года. Мы объединили 43 региона – более 9 тысяч молодых изобретателей по всей стране. Это технологические предприниматели, ученые, волонтеры науки и техники – те, кто только приходит к нам в общество и еще не умеет изобретать, — вступила в разговор председатель молодежного совета ВОИР Ольга Тарасова.

Наши ребята, уверена она, очень талантливы. И это не просто слова. Многие уже стали ведущими учеными, которые работают в серьезных НИИ.

Не догонять, а опережать

— Какую роль готовы сыграть отечественные изобретатели в программах по импортозамещению? — поинтересовались журналисты.

— У себя в организации мы не используем термин «импортозамещение», — ответил Антон Ищенко. — Потому что все наши изобретения импорт опережают. Это уникальные технические решения, которые не имеют аналогов в мире. Значит, они не замещают что-то, а несут в себе приоритет.

ВОИР может предложить отечественным предприятиям решения, которые способны дать существенный толчок в большинстве отраслей экономики. Они, считает Ищенко, могут вывести нашу промышленность в мировые лидеры.

У нас, например, создан один из самых эффективных электродвигателей в мире. Он выдает 5 киловатт на один килограмм веса. В мире за это борются. А у нас такое техническое решение имеется. Или водородная энергетика. И там русским изобретателям есть чем удивить мир.

В Уфе запущена паровинтовая машина (по сути – новый вид парового двигателя) для электрогенерации, которая работает на очень низком давлении пара, применения которому раньше просто не было. Такое решение может переформатировать целые производственные отрасли, где есть нагрев теплоносителя.

Самая дешевая в мире солнечная электрогенерирующая панель – тоже наша. Она стоит меньше двухсот долларов за один киловатт установленной мощности. Таких показателей просто нигде больше нет. И подобных передовых разработок в России огромное количество.

— У нас есть перспективные решения, которые ждут своих инвесторов, — резюмировал Антон Ищенко.

— А утечка мозгов. Как спастись от этого? — задали еще один вопрос журналисты.

— Да, кто-то может уехать. Это его решение, — ответила Ольга Тарасова. — И я знаю таких молодых людей. Многие сейчас очень активно ведут переговоры, чтобы вернуться. Это действительно тренд сегодня. У нас большая страна, у нас много федеральных университетов. Там блестящая технологическая база и хорошая оплата труда.

Встреча с журналистами руководителей ВОИР прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».