Вывести инфляцию на цель
На очередном заседании совет директоров Банка России уже во второй раз подряд снизил ключевую ставку на три процента. Итоги председатель Банка России Эльвира Набиуллина подвела на пресс-конференции.
Хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, риски для ценовой и финансовой стабильности стабилизировались. Что и создало условия для снижения ключевой ставки.
— Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на три процентных пункта, до 14 процентов годовых. Напомню, что в свое время решение о повышении ставки до 20 процентов было антикризисной мерой. Мы принимали его для ограничения рисков финансовой стабильности. С начала апреля они перестали нарастать, — подчеркнула она.
Стабилизация ситуации, пояснила глава ЦБ, означает, что с ключевой ставки можно снять ту надбавку, которая была необходима для купирования рисков. Это будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая опасности для роста инфляции.
Эльвира Набиуллина подробно остановилась текущей ситуации в экономике. Первое: после резкого роста в начале марта инфляционное давление снижается. Прошел ажиотажный спрос населения на ряд товарных групп. Все вместе это означает, что уменьшились риски раскручивания инфляционной спирали.
Второе: экономическая активность снижается. Особенность текущей ситуации, подчеркнула Набиуллина, в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Разрыв технологических, производственных и логистических цепочек, приостановка работы в России ряда иностранных компаний приводят к сокращению ассортимента. Серьезные проблемы испытывают отечественные производственные комплексы, которые используют зарубежное сырье или комплектующие, запасы которых заканчиваются. Бизнесу надо искать новых поставщиков для замены выпавших из производственной цепочки звеньев. А на это потребуется определенное время.
Третье: потребительский спрос тоже упал. Люди стали экономить и сберегать деньги.
— Денежно-кредитная политика в этот период должна учитывать процессы адаптации и структурной перестройки экономики. Они неизбежно сопровождаются временным более высоким уровнем инфляции, — пояснила глава Центробанка. — Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели. Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию. И тогда мы оказались бы в ситуации, когда цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен. И некоторые нужные товары просто недоступны.
Каков же все-таки прогноз ЦБ относительно уровня инфляции? В этом году потребительские цены вырастут на 18–23 процента. Но это включает в себя всплеск конца февраля и марта. Сейчас инфляция уже притормозила. В будущем году она должна снизиться до 5–7 процентов. А уже в 2024-м вновь вернется к цели в 4 процента.
Эльвира Набиуллина также представила макроэкономический прогноз Банка России.
— Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году, его снижение составит 8–10 процентов. При этом нижняя точка спада придется на четвертый квартал, — отметила она.
Экономический рост возобновится с будущего года. К концу 2023 года ВВП, как ожидает ЦБ, увеличится на 4–5,5 процента по сравнению с концом текущего года.
Ситуация на рынке труда пока достаточно спокойная. Однако трансформация экономики неизбежно изменит структуру занятости. Может потребоваться значительное перераспределение трудовых ресурсов как между отраслями и профессиями, так и географически.