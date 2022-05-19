Все налоги — одним платежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение с 2023 года института единого налогового счета (ЕНС) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Этот механизм позволит бизнесу уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Применение ЕНС, уточнила пресс-служба управления ФНС по Мурманской области, позволит упростить процедуру уплаты, объединяя разные суммы в одном платежном документе. Новый порядок также исключит ситуацию, когда налогоплательщик имеет одновременно задолженности по одним платежам и переплаты по другим.

Использование ЕНС значительно сократит время, которое требовалось на оформление нескольких платежных поручений, а также минимизирует возможность ошибки при заполнении нескольких документов.

Из обязательных реквизитов останутся только ИНН и сумма платежа. Перечисленные деньги будут автоматически распределены по нужным обязательствам. В первую очередь будет погашена недоимка, начиная с более старой задолженности. Затем – текущие начисления. Потом пени, проценты и штрафы, если таковые имеются. В случае, когда сроки уплаты совпадают, сумма единого платежа распределится пропорционально суммам таких обязательств.

— Такая система уплаты налогов уже прошла трехлетнюю проверку и положительно зарекомендовала себя в виде института единого налогового платежа физического лица, — отметила заместитель руководителя управления ФНС по Мурманской области Елена Латина. — Стоит также отметить, что сумма единого налогового платежа как для граждан, так и для бизнеса равна общей сумме обязанностей, платить больше или авансом не нужно.

Введение института ЕНС планируется одновременно с расширением сервисных возможностей Федеральной налоговой службы – онлайн доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части.

По ИНН можно будет платить так же, как по номеру телефона, подключив автоплатеж. Данные о состоянии ЕНС и детализированная информация о распределении единого платежа будут доступны в онлайн режиме в личном кабинете, через телекоммуникационные каналы связи или в учетной системе налогоплательщика (ERP-система).

Пилотный режим проекта начнет действовать уже с 1 июля. А с будущего года планируется его внедрение для всех налогоплательщиков.