Теряются даже самые опытные

К Кольскому полуострову осторожно подкрадывается лето. Впереди у многих северян походы в лес на отдых, а потом и за грибами да ягодами. Однако любовь к природе не всегда бывает взаимной.

Правила безопасного поведения в лесу, методы обнаружения потерявшихся и особенности их поиска обсудили участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре ТАСС Северо-Запад.

В прошлом году, сообщил координатор, руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин, отряд отработал более 3400 заявок на поиск пропавших. При этом свыше 700 обращений за помощью пришлось на людей, потерявшихся в природной среде. Причем 258 из них отработали в августе – самом горячем для грибников-ягодников месяце.

— Еще собираясь на природу, крайне важно сообщить родным или соседям, куда вы отправляетесь и когда собираетесь вернуться. Чтобы, если вы не вернулись вовремя и не выходите на связь, кто-то обратился за помощью, не теряя времени, — напомнил Антон Паулин элементарные правила безопасности при походе в лес.

Также крайне важно, продолжил он, иметь с собой полностью заряженный мобильный телефон. Не проблема, если в месте, куда вы отправляетесь, нет связи вашего сотового оператора. Чтобы дозвониться на тревожный номер «112», мобильный телефон сможет использовать ближайшую доступную вышку связи любого оператора. В принципе, соединить со спасателями телефон может даже без сим-карты.

— Ни в коем случае не следует одеваться в камуфляж, — добавил Паулин. — С собой нужно взять минимум литр воды, перекус, а также медикаменты, которые вы должны принимать регулярно.

Если человек понял, что не может выйти из леса самостоятельно: заблудился, не находит путь через болото, сломал ногу или стало плохо с сердцем, – нужно срочно звонить на номер «112» и затем неукоснительно следовать всем рекомендациям спасателей.

— Люди, которые редко бывают в лесу, которые боятся леса и очень плохо в нем ориентируются, теряются крайне редко, — вступила в разговор информационный координатор ДПСО «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге Евгения Цинклер. — Те, кого мы ищем, обычно люди, которые «знают этот лес, как свои пять пальцев», «были там тысячу раз» и «ни разу в жизни не блуждали»…

Блуждают все, уточнил Евгения. Даже очень опытные и уверенные в своих силах люди. Уже этой весной в Ленинградской области четверо суток искали в болотистой местности очень опытного рыбака и лесника. Именно в том месте, куда он ходил тысячу раз. Но, как оказалось, весенние болота выглядят совсем не так, как летние. И заблудиться в них, увы, несложно. К счастью, на пятый день этому человеку удалось выйти из леса самостоятельно. Но не всем так везет.

Основная рекомендация, отметил специалист управления «Лес на связи» Иван Соколов, – всегда брать с собой в лес заряженный телефон. А еще лучше – еще и внешний аккумулятор в придачу. Смартфон может обеспечить точность координат, достаточную, чтобы дать спасателям возможность найти человека или помочь указать потерявшемуся направление движения и маршрут для выхода из леса самостоятельно.

Как выглядит процедура поиска? Заявки, рассказал Антон Паулин, поступают на горячую линию со всей страны. Оператор собирает первичную информацию о человеке: когда пропал, в каком регионе, при каких обстоятельствах. Затем он передает эти данные в регион. И их берет в работу информационный координатор. Если речь о поисках в лесу, на место выезжают добровольцы отряда.