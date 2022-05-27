Создать условия для жизни

Россия продолжает реализовывать намеченные в Арктике проекты.20 мая закончился первый год ее председательства России в Арктическом совете (АС).

В эту международную организацию, призванную содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов, входят 8 приарктических стран.

Итоги прошедшего года посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц АС Николай Корчунов подвел на брифинге. Встреча с журналистами прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

В приоритете – человек

Итак, с какими результатами Россия подошла к этой дате, что удалось сделать?

— Одним из достижений, — отметил Николай Корчунов, — я считаю выстроенную систему специальных представителей, которая позволяет уделять внимание всему комплексу вопросов жизни в высоких широтах. Так, был назначен спецпредставитель по вопросам коренных народов и региональному сотрудничеству. Им стал Михаил Погодаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Якутия. Безусловным приоритетам для нас было и остается человеческое измерение, в том числе работа по повышению уровня благосостояния, здоровья и качества жизни всего населения Арктики, обеспечение доступности образования, поддержка молодежных контактов и инициатив. Для развития последнего направления назначены молодежный посланник по международному сотрудничеству Михаил Уксусов из Мурманска и молодежный посланник Ассоциации коренных малочисленных народов Екатерина Евай из ЯНАО.

Активно, продолжил дипломат, велась и проектная деятельность. Россия инициирована проекты по цифровизации культурного и лингвистического наследия коренных народов Севера. Сейчас готовятся предложения по традиционной медицине коренных народов и развитию креативных индустрий в Арктике.

Рассказал Корчунов и о конкретных мероприятиях, которые состоялись за последнее время.

— Планом предусмотрено проведение 116 мероприятий в 11 российских регионах, — уточнил он. — Прошли конференции по привлечению кадров в Арктику, круглый стол по реализации международного проекта «Дети Арктики». Эта тематика для нас особенно важна. Необходимо закрепить молодежь в высоких широтах, создав ей комфортные условия для жизни, образования и работы. Состоялся первый форум молодых лидеров, завершилась добровольческая экспедиция в Ямальскую тундру.

Среди планируемых на предстоящий год мероприятий, сообщил посол, – конференция по отходам и проблеме микропластика в Арктике, форум по особо охраняемым природным территориям и Арктический метеорологический саммит. Частью деловой программы Петербургского международного экономического форума станет форум «Арктика – территория диалога».

Партнеры старые и новые

В начале марта, в связи с российской спецоперацией на Украине западные партнеры приостановили работу в Арктическом совете. Николай Корчунов сообщил, как это сказалось на деятельности организации и выполнении российской программы председательства.

— На нашу страну, — напомнил он, — приходится более трети всей территории арктического региона, свыше половины его населения, около половины береговой линии и более 70 процентов экономической активности. Мы полностью осознаем свою особую ответственность за судьбу Арктики. С марта деятельность АС фактически остановилась. Нынешняя пауза неизбежно приведет к тому, что риски и вызовы «мягкой» безопасности в Арктике будут нарастать. Это чревато негативными последствиями для благополучия населения региона, включая коренные народы. Скорейшее возобновление работы АС в полном формате отвечает интересам международного сообщества.

Пока же Россия отрабатывает арктическую повестку самостоятельно. Так, продолжается создание международной научно-исследовательской арктической станции «Снежинка».

— Планируются две площадки, — уточнил Корчунов, — в ЯНАО и Мурманской области. Проект ориентирован на исследование в области безуглеродной энергетики. Технологии связаны с энергообеспечением труднодоступных территорий. Проектные работы продолжаются, начало строительства намечено на следующий год. К проекту проявляют активный интерес страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Так что, если пауза в отношениях с Западом затянется, ему на смену могут прийти другие страны. С новыми партнерами, в первую очередь – Китаем, который является в АС страной-наблюдателем, связаны и перспективы увеличение грузопотока по трассе Северного морского пути.

— В ближайшее время развитие СМП, — уточнил Николай Корчунов, — будет идти по возрастающей траектории. Это связано с динамичным развитием Азиатско-Тихоокеанского рынка, который становится драйвером роста мировой экономики. Развитие Севморпути важно для нас также для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы.