Роботы для Арктики

ООО «АРМЗ Горные машины» (входит в Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») и «Цифра Роботикс» (входит в группу компаний «Цифра») договорились о создании в Арктике полигона для тестирования совместно разрабатываемых технологий в области робототехники.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано на Форуме лидеров горнодобывающей отрасли. Стороны, как сообщила пресс-служба Уранового холдинг АРМЗ, планируют совместно разработать технологии для эксплуатации роботизированной горной техники в экстремальных условиях Крайнего Севера. Разработки пройдут испытания на специализированном полигоне, который развернут на Павловском месторождении свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля. Освоение этого месторождения входит в государственную стратегию развития Арктики.

— Это уникальный проект для нашей компании, позволяющий нарастить компетенции в области робототехники, что впоследствии может дать импульс развитию беспилотной добычи в сложных метеоусловиях. Мы объединим наши компетенции в разработке и внедрении решений для дистанционного управления и автономной работы горной техники, — отметил председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов.

— Речь идет о первом полигоне в Арктике, где будет проводиться тестовая эксплуатация автономного транспорта. Наша ключевая задача – отработать технологию в условиях экстремально низких температур, густого тумана и сильных снегопадов, которые затрудняют работу сенсоров. Мы планируем организовать перевозку вскрыши на трех самосвалах с участием экскаваторов и другой вспомогательной техники, — поделился подробностями проекта генеральный директор «Цифра Роботикс» Алексей Яковенко.

К испытаниям на полигоне компании планируют приступить уже в конце нынешнего года.