Привести в нормативное состояние

Более 118 километров региональных и муниципальных трасс планируется привести в порядок в этом году. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил губернатор Андрей Чибис.

Более подробно о подготовке к предстоящей кампании доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Предстоит отремонтировать 980 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной объем работ будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 622 тысячи квадратов.

Предстоит ввести в эксплуатацию 16 объектов. Также будет начата работа на двух участках дороги, ведущей в Териберку. Начнется ремонт и на участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Учитывая короткое заполярное лето, большинство работ стартуют уже с начала июня.

В агломерации «Мурманская» предстоит отремонтировать 30 объектов – 28 в областном центре и 2 в Коле.

В Мурманске, сообщил глава городской администрации Юрий Сердечкин, в нормативное состояние приведут 13,5 километра в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом 6,2 километра должны быть отремонтированы уже к июлю.

Ключевая задача – разметка. Ее нужно нанести на 148 километров. Плюс 412 пешеходных переходов. Власти планируют завершить эту работу до конца июня.

И о федеральных трассах. Их по территории региона проходит 817 километров. В текущем году продолжится реконструкция подъезда к Североморску, также пройдут ремонты ряда участков трассы «Кола».

О ходе весенней уборки в муниципалитетах доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. На прошедшей неделе улицы городов и поселков региона убирали 307 единиц техники и 557 дорожных рабочих. Над чистотой дворов трудились 135 машин и 2394 работника управляющих организаций. Все вместе они собрали и вывезли свыше 6 тысяч кубических метров мусора.

В качестве положительного примера министр привел Оленегорск, Мончегорск и Кандалакшу. А лучше всех убрал свою территорию город Полярные Зори.

В отстающих пока Ковдор, где поздно сошел снег. Ну а самое плохое, по мнению Алексей Лыженкова, положение дел в поселке Зеленоборский.

Для детей из многодетных семей проезд подешевеет. Стоимость единого социального проездного билета снижена для них вдвое. С июня он будет стоить 350 рублей. Об этом решении сообщил губернатор Андрей Чибис. Оно касается молодых людей из многодетных семей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме.

Прозвучала на оперативном совещании и информация о кадровых изменениях. Председателем областного комитета по обеспечению безопасности населения назначен Эрик Хисматуллин. До недавнего времени он возглавлял управление Росгвардии по Мурманской области.

— Эрик Ильдусович хорошо известен в нашем регионе как профессионал и эффективный руководитель. Более двадцати пяти лет он отдал службе в органах внутренних дел, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Убежден, что в новой должности, с учетом реалий нашего времени те компетенции, которые у него есть, его опыт, безусловно, пригодятся и будут полезны.