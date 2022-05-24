Калькулятор для будущих резидентов

Более двух миллиардов рублей потратит в этом году регион на то, чтобы существенно обновить материально-техническую базу нашей системы здравоохранения. Будет закуплено более ста единиц сложного медицинского оборудования.

И вот еще одна приятная прибавка. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, Мурманской области дополнительно выделено из федерального бюджета 75 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования. Область, уточнил глава региона, добавит к ним свои 30 миллионов. Эти деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации.

Модульные гостиницы поддержат материально

Сто миллионов выделило нам федеральное правительство на реализацию общественных инициатив, направленных на создание модульных гостиниц.

— Туризм – одна из самых быстро растущих отраслей нашей экономики. И дополнительные деньги как раз для тех, кто строит модульные объекты размещения, — уточнил Андрей Чибис.

В прошлом году Мурманскую область посетило 486 тысяч туристов. Это рекорд за все время. Мы преодолели порог «доковидного» 2019 года.

Софинасирование на создание модульных гостиниц должно составлять сто процентов. Иначе говоря: сколько вложил сам, столько можешь получить от государства. По одной заявке можно получить до 15 миллионов рублей.

На инвестиционном портале Мурманской области запущен калькулятор арктических льгот. Сервис позволяет быстро посчитать экономию инвестора за десять лети при реализации проекта в качестве резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

— Новый сервис очень удобен для тех, кто хочет и готов изучить возможности для инвестиций в нашу область, — отметил губернатор.

Статус резидента, напомнил глава региона, можно получить при вложении от одного миллиона рублей. На сегодня у нас зарегистрировано уже 148 резидентов АЗРФ. По этому показателю мы остаемся лидерам среди всех субъектов страны.

Количество рабочих мест на временных общественных работах увеличено в Мурманской области на 500 человек. Если будет потребность, будут выделены и дополнительные деньги.

— Прошу максимально упростить процедуру для тех, кто хочет работать. Особенно обратите внимание на подростков, — подчеркнул Андрей Чибис.

Как доложила заместитель губернатора Елена Дягилева, предусмотрена занятость более 8 тысяч человек, в том числе 5750 несовершеннолетних. На 20 мая подали заявление 373 человека, включая 124 несовершеннолетних. Но активность граждан нарастает, количество заявлений увеличивается.

В основном их ждет работа по озеленению и уборке территорий, косметическому ремонт помещений и так далее. Зарплата за полный месяц составляет 31 тысячу 947 рублей. Это установленный законом МРОТ с учетом северных доплат.

Вдвое, сообщила Елена Дягилева, увеличена поддержка несовершеннолетних, которым установлен неполный рабочий день. Так, 14-летний подросток за 80 рабочих часов в месяц (это для него полный рабочий месяц) будет получать 18 тысяч 97 рублей, 15-летний при 96 отработанных часах – 20 тысяч 876 рублей и 16-17-летний молодой человек при 140 часах – 28 тысяч 520 рублей. На эти цели дополнительно направлено 14,3 миллиона рублей.

Автошины пошли на переработку

Осталась ровно неделя до завершения голосования по выбору общественных пространств в Мурманской области для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис призвал проголосовать жителей региона выразить свое мнение.

Уже проголосовало 44 тысячи северян, напомнил глава региона. В этом году 17 муниципалитетов выставили на суд общественности 38 объектов. Проголосовать за них можно на сайте 51.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги».

Регион готовится отпраздновать 84-ю годовщину со дня своего образования. Основные мероприятия пройдут в субботу, 28 мая. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, в рамках празднования с 27 по 29 мая пройдет масштабный форум «КультАрктика». В его рамках в муниципалитетах края запланировано около двухсот мероприятий.

Ключевым из них, отметила министр культуры Ольга Обухова, станут пленарное заседание и пять тематических сессий, которые пройдут в пятницу, 27 мая. Они будут посвящены креативным индустриям, арктическому кино, туризму, территориальным кластерам и диалогу женщин.

Традиционной темой оперативного совещания стала уборка территорий. За прошедшую неделю, доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, к уборке улично-дорожной сети региона было привлечено 255 единиц техники и 621 дорожный рабочий. Придомовые территории чистили 94 машины и 2302 сотрудника управляющих организаций. Вывезено более 6,5 тысячи кубометров мусора.

Филиал АО «Ситиматик», который оказывает услуги регионального оператора по обращению с ТКО, за это время принял из Мурманска и Североморска 27 машин с 51 тонной автомобильных шин для переработки.

С 16 по 21 мая, продолжил Алексей Лыженков, в 14 муниципалитетах края, включая Мурманск, Североморск, Гаджиево, Колу и другие, прошли очередные общегородские субботники. Убрано более 328 тысяч квадратных метров территории, вывезено 558 кубометров мусора.