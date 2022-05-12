Как дела, северяне?

C 13 мая по 10 июня интервьюеры Мурманскстата вновь постучатся в квартиры жителей Кольского полуострова. Стать участниками комплексного наблюдения условий жизни предложат 459 домашним хозяйствам.

В целом по России в опросах примут участие 60 тысяч домохозяйств. Им предстоит оценить свои жилищные и бытовые условия, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления.Гражданам в возрасте 15 лет и старше будут заданы вопросы о трудовой деятельности и условиях труда, социальном обеспечении, образовании, наличии информационных и коммуникационных средств, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, использовании свободного времени.

На вопросы о детях младше 15 лет ответят их родители или опекуны. Предстоит собрать информацию о посещении ими образовательных организаций и использовании информационных технологий, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, социальной поддержке и отдыхе.

Проведение такого комплексного наблюдения проходит раз в два года. По итогам наблюдения за 2020 год 88 процентам респондентов в возрасте 15 лет и старше нравилось жить в своем населенном пункте. При этом подавляющее большинство (80 процентов) указало на наличие различных проблем, связанных с условиями проживания: плохое состояние дорог, безопасность дорожного движения, плохая организация работы жилищно-коммунальных служб, загрязненность окружающей среды.

Состояние занимаемого жилого помещения получило оценку «отлично» и «хорошо» более чем у половины опрошенных в регионе домохозяйств (58 процентов). Качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения, оценили как «хорошее» и «удовлетворительное» 88 процентов домохозяйств. При этом 44 процента пользовались дополнительными устройствами для очистки питьевой воды.

Оценку «вполне удовлетворены» дали режиму своей работы 89 процентов респондентов старше 15 лет, занятых в экономике, условиям труда – 85 процентов и размеру заработной платы – 52 процента.

И снова о предстоящем наблюдении. При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Дополнительную информацию о статистическом наблюдении можно получить в Мурманскстате по телефонам: (8152) 68-85-91 и +7 (911) 310-46-66.

Данные, полученные от населения, уточняют статистики, носят конфиденциальный характер, разглашению не подлежат и будут использованы исключительно в целях формирования официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизни российских семей.