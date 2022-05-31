К борьбе с огнем готовы

С 16 мая в Мурманской области введен пожароопасный период. Общая протяженность маршрутов авиационного мониторинга превышает 2 тысячи километров. К нам уже прибыли два специализированных самолета для его проведения.

Для предотвращения перехода пожаров из лесной зоны в города и поселки, введена зона наземного обнаружения и тушения площадью более 80 тысяч гектаров.

Весенняя уборка близка к завершению

В этом году, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, на борьбу с лесными пожарами в регионе предусмотрено 195 миллионов рублей, что на 70 процентов больше, чем годом ранее.

— Какая ситуация будет складываться с пожарами, зависит не только от денег, а от поведения наших людей, — подчеркнул глава региона, призвав граждан не разжигать костры в пожароопасный период.

К пожароопасному сезону, доложил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов, регион готов. Дополнительные средства позволили довести численность лесных пожарных до 150 человек. Личный состав укомплектован практически полностью.

В Мурманской области дан старт федеральному экологическому проекту «Чистая Арктика». Более 300 волонтеров, сообщил губернатор Андрей Чибис, провели уборку побережий Кольского и Кандалакшского заливов. Было собрано более 12 тонн мусора.

— Важно, что наш регион стал форпостом федеральной акции, заложив старт большому комплексу экологических мероприятий в этом году, — подчеркнул глава региона.

Близка к завершению и ежегодная весенняя уборка. На прошедшей неделе улицы городов и поселков Мурманской области чистили 251 единица техники и 504 дорожных рабочих. Во дворах трудились 89 машин и 2387 работников управляющих организаций. В общей сложности собрано и вывезено почти 7 тысяч кубических метров мусора

Коммунальщики, отметил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, особое внимание сейчас уделяют уборке с обочин и газонов песка, накопившегося там за долгую заполярную зиму.

— Все муниципалитеты активно занимаются весенней уборкой и скоро придут к конечному результату, — подчеркнул Алексей Лыженков.

Миллионы на гостеприимство

И еще хорошие новости. Более 146 миллионов рублей получила Мурманская область из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Наш край, сообщил губернатор, вошел в число 21 региона для реализации мер поддержки общественных инициатив по созданию модульных средств размещения и развитию туристической инфраструктуры.

— Важно, что все заявки от Мурманской области получили одни из самых высоких баллов на федеральном уровне, — отметил Андрей Чибис.

Мурманский государственный технический университет получит дополнительные средства на ремонт общежития. К началу учебного года будут отремонтированы 3 и 4 этажи. В прошлом году, напомнил глава региона, ремонт был выполнен на двух нижних этажах. Так что теперь общежитие будет полностью обновлено.

В Мурманской области, сообщила министр государственного жилищного и строительного надзора Алена Кузнецова, введена собственная информационная система, которая позволит проводить собрания собственников в электронном виде.

Она разработана совместно региональными министерствами государственного жилищного и строительного надзора и цифрового развития и позволит устранить вопросы с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений МКД.

Участие в собрании предусмотрено двумя способами. Первый – в электронном виде, при авторизации через портал «Госуслуги». Второй – через МФЦ, он подойдет тем, кто не имеет выхода в Интернет.