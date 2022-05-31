Идеальный шторм для Европы

Для европейских стран, полностью отказавшихся от российских энергоносителей или значительно сокративших их потребление, назревает кризис, связанный с недопоставками сжиженного природного газа (СПГ).

Спрос на него, как показало исследование ведущей в мире аналитической компании в сфере нефтегазовой промышленности «Rystad Energy», превысит предложение уже к концу этого года.

Ожидается, что мировой спрос на СПГ достигнет 436 миллионов тонн в 2022 году, опередив доступное предложение в 410 миллионов тонн. Идеальный зимний шторм может обрушиться на Западную Европу, поскольку она стремится ограничить потоки российского газа.

«План Евросоюза по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года, говорится в исследовании «Rystad Energy», поставил амбициозную цель снизить зависимость от российского газа на 66 процентов уже в течение этого года – цель, которая будет противоречить цели ЕС по заполнению хранилищ газа до 80 процентов объема к 1 ноября. Избегая российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который начал год с неустойчивого баланса после бурного 2021 года».

Решение резко сократить зависимость от российского газа, по мнению аналитиков, приведет к резкому увеличению спроса на СПГ, который текущие и разрабатываемые проекты просто не смогут обеспечить в столь сжатые сроки.

Россия, напомнила «Rystad Energy», в прошлом году отправила в Европу 155 миллиардов кубометров газа, обеспечив более 31 процента его поставок в регион. Замена значительной части этого объема будет чрезвычайно сложной задачей с далеко идущими последствиями для населения, экономики и роли газа в энергетическом переходе.

Ожидаемое сокращение поставок российского газа в Европу в текущем году составляет 37 миллиардов кубометров. А к 2030 году оно вырастет до более чем до 100 миллиардов кубов.

— Имеющегося СПГ просто не хватит для удовлетворения спроса. В краткосрочной перспективе это приведет к суровой зиме в Европе. Подготовлена сцена для устойчивого дефицита предложения, высоких цен и крайней волатильности газовых рынков, — отметил старший аналитик «Rystad Energy» по природному газу и СПГ Каушал Рамеш.

Если российские поставки резко сократятся уже сейчас, предупреждают аналитики, газ, находящийся в настоящее время в европейских хранилищах, заполненных примерно на 35 процентов, скорее всего, закончится до конца года. При таком сценарии и отсутствии соглашений о закупках со странами, конкурирующими за поставки топлива, цена на газ может значительно вырасти.

Это, в свою очередь, приведет к сокращению промышленного производства. В наиболее экстремальном сценарии, при очень холодной зиме даже жилой сектор не будет в безопасности от энергетических ограничений.