Где живут счастливые люди?

Определенно счастливыми этой весной назвали себя 37 процентов российских граждан. Скорее счастливы были еще 46 процентов. А в той или иной степени несчастными считают себя лишь 14 процентов наших соотечественников.

Данные мониторинга уровня счастья россиян представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наименьшее значение индекса счастья было зафиксировано в стране тридцать лет назад, в феврале 1992 года. Доля определенно счастливых людей на тот момент составляла всего 2 процента.

После пикового негативного значения тридцатилетней давности процент определенно счастливых россиян рос, установив максимум в 39 процентов в октябре 2015 года. С этого периода значение сохранялось в коридоре значений от 31 до 39 процентов.

Россияне считают, что их окружают в основном счастливые люди (43 процента). Или счастливых и несчастных в окружении поровну (40 процентов). Лишь каждый десятый видит вокруг в основном несчастливых людей (10 процентов).

Где же живут счастливые люди? Как оказалось, жители мегаполисов реже, чем жители небольших городов, считают себя счастливыми (Москва и Санкт-Петербург – 76 процентов, города-миллионники – 77, города с населением 100 тысяч – 89 процентов).

При этом больше всего счастливых людей живет в Южном федеральном округе. Там их 87 процентов. А вот жители Северо-Западного чаще других считают себя несчастливыми (23 процента).

Больше всего счастливых людей (по 48 процентов) в окружении жителей Южного и Дальневосточного федеральных округов. О том, что среди их знакомых больше несчастливых, чаще сообщали в Сибирском федеральном округе (16 процентов).

— Не так давно мы со многими коллегами-социологами сошлись во мнении, что индекс счастья измеряет степень философского отношения к жизни. Он практически не связан ни с материальным положением, ни с оценкой действий властей. На него не оказывают влияния ни кризисы, ни пандемии, — прокомментировал результаты проведенного опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. — Сегодня значение индекса счастья выше среднего. За прошедшие тридцать лет пройден огромный путь от почти уныния до длящегося вот уже семь лет периода стабильно высоких показателей. Надеюсь, что за этот срок у россиян сформировалась привычка «быть счастливыми» даже в непростых ситуациях – видеть лучшее, полагаться на близких, уметь поднимать настроение себе и окружающим и стремиться к тому, чтобы счастливых людей вокруг было больше.

Уточним: в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Подробнее с его результатами можно ознакомиться на сайте www.wciom.ru.