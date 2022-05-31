Деньги не пахнут?

В прошлом году служебные собаки 46 раз учуяли контрабандные купюры. Итоги работы Северо-Западной оперативной таможни (СЗОТ) подвел первый заместитель начальника Павел Терентьев. Его встреча с журналистами прошла в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Более 2600 километров границы с пятью странами. Три из которых – Финляндия, Эстония и Латвия входят в Евросоюз. Плюс Норвегия и Белоруссия. За исключением Калининграда, в зону деятельности СЗОТ входят все регионы округа, включая Мурманскую область.

СЗОТ, уточнил Павел Юрьевич, занимается оперативно-розыскной деятельностью. В ее составе подразделения дознания, административного расследования, отдел специального назначения и кинологическая служба. Оперативная таможня координирует и руководит работой правоохранительного блока всех таможен региона.

Сначала пандемия, а сейчас еще и беспрецедентное санкционное давление, безусловно, осложнили выполнение поставленных задач. Однако таможенники сумели выстроить работу и в таких непростых условиях. Так что на ее итоги неблагоприятные факторы не особо повлияли.

— За прошлый год зарегистрировано более тысячи сообщений о преступлениях, в ходе рассмотрения которых возбуждено 434 уголовных дела. Сумма контрабанды по ним превысила полтора миллиарда рублей. А сумма уклонения от таможенных платежей составила почти миллиард рублей, — продолжил Павел Терентьев.

77 уголовных дел касались незаконного оборота наркотиков. Изъято более 700 килограммов наркотических и психотропных веществ, а также свыше 80 килограммов сильнодействующих препаратов.

За последние два года, уточнил Терентьев, значительно выросло незаконное перемещение через границу табачной продукции. Сигареты везут в Европу. За счет разницы в пошлинах дело это для контрабандистов очень выгодное.

Так, в феврале этого года у них изъяли более 1,7 миллиона пачек сигарет, произведенных в ОАЭ.

В прошлом году большую партию алкогольной продукции задержали в Ленинградской области. Изъято более 2200 литров дорогостоящего импортного алкоголя, который ввезли в Россию.

За последние пять лет объемы конфискованного и изъятого выросли. Однако Павел Терентьев связывает это не столько с ростом числа нарушителей, сколько с повышением эффективности работы самой таможни.

Собаки кинологических подразделений таможенных органов работают по наркотикам, табачным изделиям, оружию и боеприпасам, а также денежным средствам.

В прошлом году, сообщил Павел Терентьев, с использованием служебных собак выявили 186 фактов перемещения наркотических средств, 149 – психотропных и сильнодействующих препаратов, 393 случая – табачных изделий, 8 фактов – оружия и боеприпасов, а также 46 незаконных случаев перемещения денежных средств. Вот так! А говорят, что деньги не пахнут.