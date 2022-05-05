Что улучшить в школе?

На реализацию проектов конкурса грантов по преобразованию школьных пространств «Арктик скулс» дополнительно будет выделено 50 миллионов рублей. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис.

Почти две сотни претендентов

Результаты работы по проведению конкурса власти региона подвели на оперативном совещании. Не имеющий аналогов проект стартовал в прошлом году по инициативе губернатора. Главная его особенность в том, что пространства для преобразования выбирают сами учащиеся, а не только педагоги.

— Эта практика себя положительно зарекомендовала, и в этом году мы расширили ее на детские сады, — подчеркнул Андрей Чибис.

В этом году на проект было выделено 200 миллионов рублей, на 50 миллионов больше, чем годом ранее. На 69 грантов, сообщила и.о. министра образования и науки Светлана Виденеева, претендовали 198 образовательных организаций из 15 муниципалитетов – 87 школ и 111 детских садов.

Наиболее актуальными для школ стали общественные пространства (библиотеки, актовые залы и т.п.). Для детских садов – спортивные залы и музыкальные кабинеты. Итоги конкурса подведены в конце апреля, а уже в мае средства поступят победителям.

Учитывая проявленную активность, губернатор Андрей Чибис поручил до конца недели найти еще 50 миллионов рублей, чтобы поддержать больше достойных заявок.

Заработал Фонд развития промышленности Мурманской области. Соответствующими полномочиями наделен ФОРМАП.

— Это, — отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, — еще один дополнительный инструмент, который призван поддержать наших производителей. Сейчас работают совместные программы с Фондом промышленности Российской Федерации в рамках федерального антикризисного плана.

Из областного бюджета, продолжил глава региона, выделено на эти цели 100 миллионов рублей. Еще 86 миллионов предоставил федеральный центр. Дополнительные акцент – поддержка производителей молочной продукции, хлебобулочных изделий, обрабатывающих производств.

Большая майская уборка

— Мы начали череду субботников. В большинстве муниципалитетов они прошли на прошлой неделе, — перешел к еще одной важной теме губернатор Андрей Чибис.

В организованной весенней уборке приняли участие более 8 тысяч человек. На улицы вышли как сотрудники предприятий, так и соседи по многоквартирным домам.

— Принципиально важно, — подчеркнул глава региона, — чтобы ко Дню Победы у нас были вычищены все центральные площади, улицы наших городов. И, конечно, все, что касается общественных территорий и памятных мест. Там все должно быть идеально чисто.

О наиболее ярких спортивных событиях мая доложила на оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова. В нынешнем месяце, сообщила она, в Мурманской области состоятся 22 региональных чемпионата и первенства по баскетболу, хоккею, футболу, легкой атлетике, дзюдо, скалолазанию, шахматам и другим видам спорта.

Так, 14 мая в Долине Уюта в Мурманске торжественно откроют скейт-парк. Этот уникальный для нашего региона объект должен стать точкой притяжения для молодежи.

21 числа в Апатитах на базе спорткомплекса «Атлет» пройдет региональный этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Это одно из самых масштабных и многочисленных подобных соревнований в мире. Их цель – привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт ориентирования на местности. В этом году в соревнованиях по всей России в общей сложности примет участие более 74 тысяч участников из 73 регионов.

А уже 22 мая Заполярье во второй раз присоединится к всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ, которые пройдет в 85 городах страны.