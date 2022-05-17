Бьем рекорды по числу гостей

Отдых на Кольском полуострове становится все более популярным. В прошлом году его посетили 486 тысяч туристов, что является абсолютным рекордом. С 43 до 66 выросло за год и количество работающих в регионе туроператоров.

В объективе – киты

Основными видами отдыха в Мурманской области, доложил на оперативном совещании председатель комитета по туризму Александр Елисеев, являются рыбалка, кайтинг, рафтинг, любительская ловля краба, которая началась в прошлом году, а также фотоохота на китов. Все большую популярность приобретают экологические туры и экскурсии по особо охраняемым природным территориям.

В прошлом году, сообщил Елисеев, разработан двухнедельный автомобильный маршрут по Кольскому полуострову – от Белого моря до моря Баренцева. При желании его можно разбить на несколько этапов. Большой популярностью традиционно пользуется и Арктический фестиваль в Териберке. В этом году он пройдет с 16 по 17 июля.

А 25 мая в областном центре, как сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева, состоится Фестиваль молодежных субкультур. Он приурочен к празднику последнего школьного звонка. Фестиваль пройдет в Долине Уюта: с 15 до 18 часов гостей ждут спортивная и творческая части, а с 18 до 22 на сцене будут зажигать диджеи.

Скейтеры посоревнуются на территории нового скейт-парка. В роли судьи выступит Максим Круглов – лучший скейтер России 2011–2017 годов. А на главной сцене пройдет танцевальная битва в номинациях брейкинг и хип-хоп. Также будет организован мастер-класс для любителей граффити.

Всех участников фестиваля бесплатно угостят выпечкой и чаем. А еще для них с 14.30 каждые полчаса организуют бесплатный трансфер от площади Пять Углов.

У предпринимателей свои конкурсы. На днях подвели итоги сразу двух из них. Первый – губернаторский стартап. Он оказался столь востребованным, что с этого года объем выделенных средств увеличили вдвое, до 30 миллионов рублей. На конкурс, как сообщил губернатор Андрей Чибис, который провел оперативное совещание в дистанционном режиме, было получено более 200 заявок. Комиссия отобрала 32 проекта.

Второй конкурс – грант на приобретение франшизы. На него выделено 3 миллиона рублей. Из нескольких десятков заявок выбраны три победителя.

Итоги обоих конкурсов опубликованы на сайтах областного министерства развития Арктики и экономики и Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Вышли люди на субботник

Продолжается уборка муниципальных образований региона от накопившегося за долгую зиму мусора. Как доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, на прошедшей неделе уличную и дорожную сеть чистили 292 единицы техники и 539 дорожных рабочих. Во дворах трудились 93 машины и 2300 сотрудников управляющих организаций. В общей сложности вывезено более 6 тысяч кубометров мусора.

В 18 муниципальных образованиях края проведены очередные общегородские субботники, в которых приняли участие почти 11 тысяч человек. Очищено 1,6 миллиона квадратных метров территории.

Капитальный ремонт в этом году будет проведен в 411 многоквартирных домах Мурманской области.

— Это в полтора раза больше чем в прошлом году. Общая сумма средств, выделенных на проведение работ, составит более 4,4 миллиарда рублей. Из них прямая целевая поддержка из областного бюджета – 2,1 миллиарда, — подчеркнул Андрей Чибис. — Такого финансирования и объема работ по капитальному ремонту у нас в регионе не было никогда. Я очень рассчитываю, что они будут выполнены в срок и с надлежащим качеством.

Губернатор также отметил, что по-прежнему большое внимание в области уделяется капитальному ремонту кровель и внутридомовых инженерных сетей.

— В частности, в этом году мы приступили ко второму этапу по переводу домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения, чтобы у людей была адекватная по качеству горячая вода. Открытая системы существовала с советского времени, ее замена – необходимость, и мы опережающими темпами идем в реализации этого важного проекта, — рассказал губернатор.

Подробно о предстоящей ремонтной программе доложила глава регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова. В 307 многоквартирных домах, сообщила она, работы уже ведутся, а по 32 домам запланированные ремонты завершены. В целом выполнено 10 процентов строительных работ.

Из запланированных под замену 138 теплопунктов в 106 домах Ленинского округа обновлены уже 53, сейчас проводятся пусконаладочные работы.

Поддержим многодетных

С каждым годом в Мурманской области становится все больше многодетных семей. Сейчас, сообщил губернатор Андрей Чибис, их в регионе 8,5 тысячи.

Три семьи удостоены ордена «Родительская слава». К международному Дню семью, который отмечается 15 мая, им положена денежная выплата. С прошлого года она увеличена до 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

— А в этом году, — сообщил глава региона, — мы приняли решение о дополнительной мере поддержки. Таким семья будет выплачена материальная помощь в размере пяти миллионов рублей.

Новая выплата, уточнил Андрей Чибис, носит целевой характер. Деньги могут быть потрачены на приобретение автомобиля или улучшение жилищных условий.

На оперативном совещании губернатор также представил нового и.о. министра образования и науки региона. Им стала директор школы № 7 из Апатитов Диана Кузнецова.

Диана Николаевна работает в сфере образования более двух десятков лет. В ее профессиональном активе немало выигранных грантов на реализацию образовательных проектов, а также опыт работы в региональном минобре, где она была заместителем министра.

— Она известный в области педагог, руководитель в сфере образования. Ни одну школу подняла и сделала ее эффективной и работоспособной, — отметил Андрей Чибис.

Диана Кузнецова сменила в новой должности Светлану Виденееву, которая исполняла обязанности министра с начала года.