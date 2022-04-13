Ухвати судьбу за хобот

Более половины россиян (54 процента) скорее верят в удачу, скорее не верят в нее 42 процента. Чаще других склонна верить в нее молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (61 процент).

Слепа ли богиня Фортуна? Или ей можно управлять и манипулировать? Три четверти россиян (73 процента), верящих в удачу, полагают, что на нее можно повлиять. И лишь 20 процентов не видят таких возможностей.

Причем ответ на этот вопрос зависит от уровня оптимизма и возраста. Среди оптимистов уверены, что удачей можно управлять, 77 процентов, среди пессимистов – 71 процент, а среди фаталистов – только 65 процентов. В самой молодой когорте согласны с этим только 61 процент. Ну а пик верящих в управление удачей зафиксирован в группе 45–59 лет (77 процентов).

Чтобы стать удачливым, нужно больше работать. Так полагает 21 процент из группы верящих в удачу. Надо быть целеустремленным и сохранять оптимизм (по 15 процентов), а также быть инициативным (11 процентов). Мнения о способах стать удачливее варьируются в зависимости от возраста. Россияне 45 лет и старше заметно чаще склонны придавать значение трудолюбию (45–59 лет – 26 процентов, 60 лет и старше – 29 процентов).

Работа над собой также является секретом удачливых в большей степени для старшего поколения (14 процентов среди 60-летних против 8 процентов среди всех опрошенных). У граждан от 18 до 24 лет на первом месте умение радоваться жизни и не расстраиваться (17 процентов). Молодые люди также чаще россиян в целом отмечали, что удача тянется к счастливым (8 процентов среди 18–24-летних против 2 процентов среди всех опрошенных).

Исследование, посвященное удаче, провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Оптимизм позволяет сохранять способность действовать в кризисных ситуациях, целенаправленно двигаться к поставленной цели, — прокомментировала его результаты советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. — И, конечно, люди с таким мышлением оказываются более успешны – они концентрируются не на преградах, а на возможностях. При этом убежденность, что удача неразрывно связана с индивидуальными усилиями, социальной активностью, приобретением жизненного опыта постоянно укрепляется. В числе важных условий привлечения удачи россияне указывали эмоционально-этические, ценностные факторы. Направленность деятельности на позитивные преобразования, помощь другим, бескорыстие позволяют не только менять окружающий мир, но и переживать приятные мгновения.

Стоит добавить, что в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. На сайте wciom.ru можно узнать все подробности.