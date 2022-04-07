У природы нет плохой погоды?

К прогнозам погоды с той или иной периодичностью обращаются 88 процентов россиян. При этом 79 процентов наших сограждан следят за метеосводками на регулярной основе – ежедневно или хотя бы 2–3 раза в неделю.

Интерес к прогнозам погоды зависит от возраста и степени метеочувствительности. Представители старшего поколения обращаются к предсказаниям метеорологов ежедневно (71 процент), а молодежь в возрасте от 18 до 24 лет – несколько раз в неделю или вовсе их игнорирует (36 и 17 процентов соответственно).

Ежедневное отслеживание погоды характерно и для россиян с метеозависимостью (62 процента). Те, кто не подвержен влиянию погодных изменений, напротив, чаще за прогнозами синоптиков не следят (15 процентов).

Основным источником информации о погоде ожидаемо является Интернет (82 процента тех, кто озабочен поведением небесной канцелярии). Треть опрошенных узнают погоду из телевизора (30 процентов). Еще 7 процентов доверяют лишь собственному самочувствию.

К Интернет-ресурсам в первую очередь обращается молодежь в возрасте 18 до 24 лет (97 процентов), к телевидению – граждане 60 лет и старше (57 процентов). Как и россияне с метеозависимостью, для предсказания погоды старшее поколение также склонно ориентироваться на состояние своего здоровья (по 11 процентов).

Вне зависимости от источника получения информации о погоде россияне в той или иной степени считают метеопрогнозы точными (84 процента среди следящих за ними). Чаще позитивную оценку им дает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (97 процентов). Наиболее скептически настроены в отношении прогнозов синоптиков граждане в возрасте от 45 до 59 лет и жители сел – не считает их точными каждый пятый (по 18 процентов).

Более половины россиян могут назвать себя метеозависимыми (57 процентов). Метеочувствительность у наших сограждан проявляется в виде головных болей и головокружения (32 процента). Чаще зависимостью от смены погоды страдают женщины: 43 процента против 18 процентов среди мужчин.

Почти четверть опрошенных граждан ощущают мышечную и суставную боль (23 процента). На эти симптомы ожидаемо чаще жалуются представители старшего поколения (30 процентов против 15 процентов среди 18–24-летних). Апатия и плохое настроение характерны для 12 процентов.

Не чувствуют ухудшения самочувствия при резком изменении погоды 43 процента россиян. Не подвержены влиянию погодных условий в основном мужчины (56 процентов) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (51 процент).

Исследование, посвященное мнению россиян о прогнозах погоды и метеочувствительности, провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. В опросе приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Более подробно с его результатами можно ознакомиться на сайте wciom.ru.