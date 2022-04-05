Первый раз в первый класс

В апреле стартовала запись детей в первые классы. С прошлого года в России действует новый порядок приема. Теперь он проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня – для детей, которые живут на закрепленной территории, а с 6 июля до 5 сентября – для остальных ребят.

— В этом году у нас в области пойдут в первый класс порядка девяти тысяч юных северян, — сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Активно, продолжил глава региона, ведется подготовка к летним школьным каникулам. Информацию о путевках можно получить на Интернет-ресурсе «Каникулы 51». Появились новые федеральные проекты. В частности стартовала программа «Туристический кешбэк» для детского отдыха.

Кроме того, с этого года Мурманская область участвует в федеральной программе «Дети Арктики». Благодаря этому смогут бесплатно отдохнуть полторы тысячи юных северян. 450 миллионов рублей на проведение детской оздоровительной кампании выделено из областного бюджета.

Поддержка ждет не только детей, но и педагогов. Так, для талантливых преподавателей, работающих в сфере дополнительного образования, на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» учреждена новая премия. 250 тысяч рублей получит победитель, по 100 тысяч – обладатели второго и третьего мест и по 20 тысяч рублей – двадцать финалистов этапа.

Также на премию для работников дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в этом году направят 850 тысяч рублей.

Усилена и помощь врачам, которые на время пандемии приехали работать в Мурманскую область. Те, кто захочет остаться в регионе, смогут рассчитывать на выплату в миллион рублей и компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Не оставлены без внимания областных властей инициативные собственники жилья. Срок сбора заявок от товариществ собственников недвижимости на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет субсидии из областного бюджета продлен до 18 апреля. В этом году, напомнил губернатор Андрей Чибис, на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей.

—Это одна из мер, стимулирующих самостоятельное управление многоквартирным домом, — подчеркнул глава региона.

Подвели на оперативном совещании и краткие итоги завершившегося очередного Праздника Севера. В Полярной олимпиаде, уточнил губернатор, приняли участие более 35 тысяч человек. На трассах соревновались 5 тысяч профессиональных спортсменов.

Прошли 16 соревнований, включая всероссийские и по национальным видам спорта, на которых разыграно 600 комплектов медалей. Приятно, что 437 из них завоевали спортсмены из Мурманской области.

— Важно, что Праздник Севера остался международным. Так, в лыжном марафоне участвовали иностранные спортсмены, в том числе из Западной Европы, — подчеркнул глава региона.

Лыжные старты завершены. Пора убирать снег. К очистке от него улично-дорожной сети, доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, на прошлой неделе было привлечено 553 единицы техники и 443 дорожных рабочих. Дворовые территории убирали 203 единицы техники и 2427 работников управляющих организаций. Убрано более 4300 дворов, очищено 12,5 миллиона квадратных метров дорожной сети, 701 муниципальная лестница и 1671 кровля. Вывезено 150 тысяч кубов снега.