От потребления — к изобретению

Креативные индустрии – особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, которые являются результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в их производстве играют инновации и развитие технологий.

К креативным индустриям относят кино, анимацию, изобразительное и исполнительское искусство, композицию, издательскую деятельность, архитектуру, моду, дизайн, рекламу, медиа, разработку компьютерных игр, спорт, туризм и многое другое. В развитых экономиках этот сектор представлен преимущественно малыми и средними предприятиями.

Жители Арктики креативны по умолчанию. Суровые природные факторы обусловили формирование на этой обширной территории «общества изобретения» в отличие от «общества потребления».

Как обстоят дела с развитием креативных индустрий в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), обсудили участники очередного заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

— Расширение поля деятельности креативной экономики положительно скажется на развитии предпринимательства в АЗРФ. Особое внимание при этом следует обратить на укрепление такой составляющей креативной индустрии, как народно-художественные промыслы (НХП). В синергии с развитием внутреннего туризма НХП получат новый толчок к развитию, — отметил координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников.

В настоящее время, напомнил он, поддержка креативных индустрий как нового источника роста входит в нашей стране в число приоритетов. В последнее время Правительство России приняло важнейшие документы, связанные с развитием креативной экономики.

Так, в сентябре прошлого года была опубликована Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года.

Почти сразу же было подписано распоряжение Правительства России, связанное с реализацией социально-экономических стратегических инициатив, включая и инициативу «Придумано в России».

Заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилия Нургатина рассказала о государственной поддержке НХП. По замыслу министерства, центрами роста должны стать так называемые территории сохранения и развития традиционных укладов бытования.

Нургатина рассказала о господдержке, которую могут получить производители изделий НХП. В 2021 году ее объем составил 1,2 миллиарда рублей. Это компенсации затрат на лизинг оборудования, пусконаладочные работы, энергоносители и другие расходные статьи.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Куценко познакомил участников дискуссионного клуба со свежим исследованием креативной экономики в России.

Экономисты ВШЭ разделяют креативные индустрии на городские (архитектура, дизайн, IT) и локальные (издательское дело, исполнительское искусство, НХП, фотография, музейное дело и другие). Исследователи пришли к выводу, что в городах АЗРФ такие локальные индустрии являются более массовыми, тогда как городские выступают основными генераторами экономического роста.

— Арктика, а точнее жители этого региона, креативны, что называется, по умолчанию. В своих исследованиях мы с коллегами пришли к выводу, что суровые природные факторы обусловили формирование на этой обширной территории «общества изобретения» в отличие от «общества потребления». И именно молодое поколение может претворять эти принципы в жизнь, — подчеркнула руководитель «Школы арктического дизайна» Светлана Кравчук.