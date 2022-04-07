Доставка меняет социум и среду

По улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! — так когда-то запугивал сливки провинциального общества небезызвестный персонаж.

Времена меняются. И сегодня на улицах Петербурга курьеров, наверное, и побольше будет, чем в фантазиях Хлестакова. Доставка продуктов и готовой еды шагает по стране семимильными шагами.

Результаты исследования на эту тему, проведенного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Высшей школой экономики (ВШЭ), обсудили участники заседания круглого стола. В онлайн-формате оно прошло на площадке информагентства ТАСС.

Экологические плюсы онлайн-торговли

— В Государственной думе началось обсуждение концепции новой редакции закона о занятости. Эта работа ведется с участием представителей рынка, некоммерческих организаций, — сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов. — И все большую роль в трудовых отношениях играет платформенная занятость. Это новое социально-экономическое явление. Оно началось с больших городов, но сейчас охватывает уже и малые.

Платформенная занятость – относительно новый для российского рынка труда, но быстро набирающий популярность формат работы, при котором в качестве посредника между заказчиком и исполнителем используется цифровая платформа. При этом важной составляющей практически любых покупок является их доставка.

89 процентов курьеров — мужчины в возрасте от 18 до 34 лет. Для 37 процентов из них – это дополнительный заработок. При этом только 56 процентов имеют российское гражданство.

— С начала 2022 года мы решили системно подойти к феномену доставки и посмотреть его с разных сторон. За два месяца мы провели огромную работу и пришли к ряду интересных выводов, — рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Сервисы доставки готовых блюд и продуктов питания проанализированы с точки зрения влияния на бизнес, общество и городскую среду. Исследование охватило 15 городов-миллионеров и более 30 сервисов доставки.

— В 2020 году случился глобальный переворот в умах россиян в восприятии онлайн-покупок. 2021 год этот тренд закрепил и помог привычкам укорениться. Пандемия заканчивается, а привычки остаются, — подчеркнул Плуготаренко.

Впрочем, на развитие Интернет-шопинга повлияла не только пандемия, но и урбанизация, развитие мобильных сервисов и приложений, а также возросшее доверие россиян к цифровым платформам.

И самый быстро растущий сегмент платформенной занятости – доставка готовой еды и продуктов. В ряде торговых сетей и ресторанов охват такой услугой составляет три четверти продаж.

Сегодняшним трендом в борьбе за клиента являются ускорение доставки и расширение ассортимента, куда активно включаются детские товары, товары для животных и другие группы.

Плюсы от онлайн-торговли очевидны даже для тех, кто в нее не вовлечен. Курьеры чаще всего перемещаются на велосипедах или пешком. Так что в городах снижается нагрузка на общественный транспорт, сокращается число поездок на частных автомобилях, что улучшает экологическую ситуацию.

Сэкономить время, силы и деньги

Более подробно о результатах проведенного исследования рассказали его авторы – старший научный сотрудник международной лаборатории социальной интеграции ВШЭ Сергей Давыдов и аналитик РАЭК Мария Сайкина.

Исследование, отметил Давыдов, было комплексным и состояло из нескольких элементов. В частности, выборка в городах-миллионниках составила более 1500 граждан. Также были опрошены 300 курьеров. Плюс 400 онлайн-интервью с представителями бизнеса, включая тех, кто работает в городах с население 100 тысяч плюс. А еще 15 интервью с экспертами, представляющими ритейл, кафе, рестораны, интернет-платформы.

— Если раньше доставка покупок воспринималась либо как экстренная мера – привезти что-то тяжелое, либо в качестве праздничного варианта – заказать пиццу на корпоратив, то сейчас она стала элементом нашей повседневной жизни. Мы заказываем еду на ужин, и обращение к приложениям с доставкой стало обыденным, — взяла слово Мария Сайкина.

Стиль жизни горожан быстро меняется. Люди не хотят сегодня тратить время на хождение по магазинам и готовку. По итогам 2020 года РАЭК оценила объем рынка доставки готовой еды и продуктов в 316,4 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 69 процентов. В 2021 году прибавка была не меньше.

Способы доставки для торговли очевидны – собственные курьеры или услуги специализированных служб. Их доли примерно раны, потому что большинство компаний сочетают преимущества обоих способов.

Что касается потребителей, то более половины из них заказывают продукты. На втором месте готовая еда из кафе и ресторанов. Более чем для 60 процентов опрошенных доставка дает возможность сэкономить время, силы и деньги. Ну а для инвалидов и мам с малыми детьми она стала сегодня чуть ли ни единственным способом нормального существования.

Есть, конечно, и минусы. Главный из них – невозможность оценить качество товара в полной мере. Это всегда отчасти кот в мешке. А также недостаточный ассортимент. Последний фактор особенно касается блюд ресторанной кухни. И все же 82 процента опрошенных потребителей оценивают доставку как положительный опыт.

Главное звено доставки – курьеры. Согласно исследованию, 89 процентов из них мужчины. Что не удивительно: заказы, как правило, довольно тяжелые. Возраст курьеров – от 18 до 34 лет. Для 37 процентов из них – это дополнительный заработок. При этом только 56 процентов имеют российское гражданство. Гастарбайтеров в доставке больше всего в Москве и Санкт-Петербурге, где их доля достигает 80 процентов.