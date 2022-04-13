Дешевле и надежнее

В марте в России вступили в силу новые правила обращения с промышленными отходами I и II классов опасности. О первых результатах работы новой системы рассказали участники пресс-конференции, которую провело информагентство ТАСС.

Три типа участников

Федеральный классификатор причисляет к I и II классам опасности 444 вида отходов. Среди них те, что содержат ​свинец (аккумуляторы, электрические кабели) и ртуть (люминесцентные лампы, шламы, шлаки, приборы и катализаторы). Здесь же отработавшие химические источники тока (батарейки и аккумуляторы), органические горючие отходы химических и нефтехимических производств, всевозможные растворы кислот и щелочей.

Пока в стране перерабатывается только полтора процента из образующихся ежегодно около 350 тысяч тонн таких отходов.

В соответствии с принятым законом Федеральный экологический оператор (ФЭО) будет обеспечивать учет, сбор, обезвреживание, перемещение, обработку и утилизацию таких отходов по всей России, выстраивая полную и работоспособную цепочку управления.

В новой схеме три типа участников. Первый – ​уже упомянутый ФЭО, который входит в структуру «Росатома». Второй тип – ​операторы по переработке. Третий – предприятия и индивидуальные предприниматели, при работе которых такие отходы образуются. Последних в России насчитывается около 40 тысяч.

Вариантов для работы несколько. Так, создатели отходов могут утилизировать их самостоятельно. Для этого они должны оформить в Росприроднадзоре необходимые лицензии. Для их получения нужно обустроить площадку для переработки, иметь соответствующие мощности, персонал, систему мониторинга.

Если нет желания или возможности управлять отходами, предприятие должно заключить договор с ФЭО. Услуги эти платные, тарифы на них утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

Операторы – это компании, которые в обязательном порядке заключают договор с ФЭО и оказывают услуги по транспортировке и переработке определенных видов отходов.

Семь мощных заводов

— Обращение с отходами I и II классов опасности – это новая отрасль в экономике. До 2017 года их обращение фактически не регулировалось, — напомнил предысторию председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. — Мы увидели, что надо принимать принципиальное решение. И решено было сделать госкорпорацию «Росатом» единственным оператором по работе с такими отходами. Был принят соответствующий федеральный закон. На сегодня проект уже реализовывается, создан Федеральный экологический оператор, создана государственная информационная система.

— Накапливался многолетний экологический ущерб, который потом приходилось государству за свои деньги приводить в порядок. Таких точек на карте страны достаточно много, — прокомментировал сложившуюся ситуацию первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. — Главная задача той системы, которую мы строим, чтобы в будущем не образовывалось новых могильников. Наша задача создать прозрачную систему, которая понятна всем участникам.

Создана цифровая платформа, которая работает фактически как маркетплейс, где присутствуют все участники процесса. Сейчас в ней уже зарегистрировались более 22 тысяч пользователей.

— За первый, пробный месяц работы системы мы уже переработали около 400 тонн опасных отходов, дав загрузку перевозчикам и имеющемуся в стране производству, — уточнил Кирилл Комаров.

Производственных мощностей для переработки опасных отходов, добавил он, в России не хватает. Поэтому сейчас строятся 7 комплексов: 4 – на базе бывших заводов по химическому разоружению, оставшиеся 3 возводятся с нуля. Каждый такой объект сможет перерабатывать 50 тысяч тонн отходов в год. Если появится потребность, будут построены дополнительные мощности по переработке.

— В марте мы утвердили тарифы, — сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев. — На первый класс опасности тариф составил 222,9 тысячи рублей за тонну, на второй класс – 62,5 тысячи без НДС. Важно отметить, что они включают весь спектр действий с отходами – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение.

По мнению Виталия Королева, тарифы достаточно консервативные. Читай – невысокие. До этого цена на такие услуги определялась рыночным путем. И весь процесс утилизации опасных отходов обходился их собственнику дороже.