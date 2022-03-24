Жилстрой и санкции

Что станет с ценами на квартиры в новых экономических условиях? Как будут работать программы расселения аварийного жилья? Каковы перспективы развития строительной отрасли в условиях экономических санкций? Что происходит на рынке аренды недвижимости?

Эти вопросы задали журналисты члену комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, основателю группы девелоперских компаний «Садовое кольцо» Сергею Колунову. Его встреча с прессой прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Я не видел, чтобы цена падала. Поэтому покупайте тогда, когда вам нужно жилье, не ждите, что оно подешевеет.

— Сергей Владимирович, в условиях введенных рядом стран антироссийских санкций строительная отрасль сможет развиваться?

— Строительство и жилищно-коммунальная сфера – это порядка 12 процентов ВВП страны. Не работать над тем, чтобы поддержать эти отрасли экономики, просто невозможно. Если мы вспомним 2020 и 2021 годы – годы пандемии, то увидим рекордные объемы ввода жилья в стране. Мы даже опередили по этому показателю времена СССР, когда наша страна была гораздо больше. В пандемию помогли два механизма – субсидирование процентной ставки проектного финансирования и поддержка ипотеки. Это два самых главных инструмента поддержки и сегодня.

— В плане импортозамещения мы независимы?

— Если говорить о массовом строительстве – эконом, комфорт, комфорт+, даже отчасти бизнес-класс, я думаю, мы сейчас практически на сто процентов независимы от импорта. Если говорить о премиум, там уже работают архитекторы по интерьерам, появляются какие-то более дорогие вещи, решения. В остальном же сегменте, повторюсь, мы независимы на 99,9 процента. Но проблема в том, что да, мы изготавливаем все материалы, но станков у нас производится очень мало. И мы зависим от них. Если они будут ломаться, мы можем погореть. Над этим надо серьезно задуматься.

— Расселение граждан из ветхого и аварийного жилья продолжится?

— Жилье сначала бывает ветхим, потом становится аварийным. И только потом мы его расселяем. Из ветхого жилья мы пока не расселяем. Мы расселяем оттуда, где людям опасно жить. Это чтобы сразу определиться с терминологией. Есть много программ, которые заработали уже давно. Москва, например, стала стартовой площадкой для реновации. Это хороший инструмент. Но только там, где достаточно высокая цена за квадратный метр. То есть Москва, ближайшее Подмосковье, Санкт-Петербург. Наверное, также такие крупные города, как Казань, Уфа, Екатеринбург. Там программа реновации будет иметь успех и станет развиваться. В меньших городах, я думаю, сложно будет ее реализовать. Но для них есть еще одна программа – по аварийному жилью. На сегодня тарифная сетка по ней увеличена и отвечает стоимости жилья в таких городах. Да, в Красногорске, где стоимость жилья около 200 тысяч рублей за квадрат, она не пройдет. А вот если отъехать подальше от Москвы, в Клин, например, или Лотошино, там цена уже 70-80 тысяч рублей за квадратный метр. Там мы можем рассчитывать на эту программу. То есть для крупных городов – реновация, для остальных – расселение аварийного жилья.

— Стоит ли сейчас покупать жилье? Или подождать? Что вы посоветуете?

— Я не видел, а я в отрасли лет двадцать, чтобы цена падала. И не просто так недвижимость воспринимается людьми как один из основных вариантов сбережения и сохранения своих денег от инфляции. Поэтому, если говорить, когда покупать, то покупайте тогда, когда вам нужно жилье, не ждите, что оно подешевеет.

— Что происходит на рынке аренды жилья?

— Этот рынок активно развивается. Жизнь показывает, что люди перебираются ближе к работе, а не ищут работу там, где у них есть квартира. И это заставляет их переходить на арендованное жилье. А его стоимость напрямую зависит от стоимости самой недвижимости.