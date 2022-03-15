Запасами регион обеспечен

На территории Мурманской области, напомнил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, действуют 24 вида социальной поддержки населения.

В этом году на эти цели из областного бюджета направлено 7,1 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов больше, чем годом ранее.

Поддержать семью и бизнес

В регионе льготами пользуется около 64 тысяч семей с детьми, отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. В частности, предоставляется ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В зависимости от уровня доходов семьи предусмотрено три размера таких платежей.

Регион готовится к реализации объявленной президентом новой выплаты – на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Деньги пойдут с 1 мая, но выплата будет осуществляться с учетом апреля. Иначе говоря, в мае она будет произведена сразу за два месяца. Новая форма поддержки коснется у нас более чем 17 тысяч детей.

Разработаны и дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Акцент, подчеркнул губернатор, сделан на льготных займах и компенсации процентных ставок по кредитам.

Возобновляются и почасовые общественные работы для тех, кто нуждается в дополнительных доходах. При этом для подростков будет сформирована отдельная программа.

До 22 марта губернатор поручил ФОРМАП запустить три новых займа для предприятий общественного питания, легкой промышленности и рефинансирования действующих банковских кредитов. Заявители смогут претендовать на получение на 3 года до 5 миллионов рублей под 7 процентов годовых.

До 1 января 2023 года установлен мораторий на повышение арендной платы за пользование государственным имуществом или земельным участком.

Подготовлен, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, региональный законопроект о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения. В ближайшее время он будет рассмотрен областной думой. Весь март идет отбор заявок на «Губернаторский стартап». Объем финансирования этого проекта увеличен.

Мойва для беженцев

Поставки продовольствия в Мурманскую область идут в штатном режиме

О ситуации на потребительском рынке региона доложила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова. Мониторингом, сообщила она, охвачено более 50 видов различных товаров, включая 25 социально значимых, в 89 торговых точках.

В целом ситуация стабильна. Повышен спрос на бакалею, которая имеет длительный срок хранения. Здесь срабатывает психологический фактор, стремление сделать запас. Но запасами, отметила Русскова, мы обеспечены, поставки идут в обычном режиме. И проблем с этим не предвидится, поскольку большинство этих товаров производится в нашей стране.

По данным Минсельхоза, добавила руководитель Мурманского управления ФАС Светлана Чеченина, Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, включая сахар. Главное сейчас – не допустить продавцами создания искусственного дефицита таких товаров для создания ажиотажного спроса и необоснованного повышения цен.

В Мурманской области, сообщила руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Эвелина Макарова, открыто 37 пунктов сбора гуманитарной помощи вынужденным переселенцам и жителям Донбасса.

В настоящее время подготовлены к отправке фура с 10 тоннами гуманитарного груза и 20-тонная фура с мойвой. Машина с рыбой пойдет в Курск для граждан, проживающих в пунктах временного размещения. Вторая машина отправится в Крым.

Темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (НКИ), сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе снизилась более чем на треть.

Ситуация позволяет возвращать коечный фонд к использованию по основному профилю. На прошедшей неделе число коек для больных НКИ сокращено н 300 единиц. Теперь их осталось 805, причем почти половина свободна.

В регионе, уточнил министр, привито уже более 356 тысяч человек, что составляет без малого 77 процентов от плана.

Большие изменения в маленьких поселках

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис также подвел итоги поездки в Печенгский муниципальный округ.

— Хорошо, что позитивные изменения происходят даже в очень небольших населенных пунктах, — отметил глава региона на оперативном совещании.

Так, в Раякоски, где проживает чуть более 250 человек, установлен современный модульный ФАП. В Печенге второй год дети ходят в новый детский сад, отремонтирована музыкальная школа. В Спутнике завершается ремонт школы и библиотеки. А в Лиинахамари библиотека уже отремонтирована. В Никеле завершается ремонт детской поликлиники.

Отметил губернатор и негативные моменты. Первый из них – теплоснабжение. В свое время в округе были нарушены параметры теплоносителя, связанные с плохим качеством поставленного угля. Само по себе такое недопустимо. Но уж если случилось, необходим перерасчет. А сделан он, подчеркнул Андрей Чибис, был весьма формально – только за месяц и менее чем на сто рублей. Губернатор дал неделю, чтобы с этим разобраться.

Еще одна проблема – отсутствие аптек в малых населенных пунктах. Они не могут быть рентабельными. Чтобы людям не ездить за несколько десятков километров за лекарствами, аптечный пункт должен быть в каждом ФАП. А где такового нет, глава региона предложил запустить специальный грант для предпринимателей, которые займутся продажей лекарств в таких населенных пунктах.