Усилия приносят плоды

Экологи Баренцева региона подвели итоги прошедшего года. Экологический рейтинг возглавила Швеция, второе место у Финляндии, третье – у Мурманской области. Итоги года подвел Союз экологов стран Баренцева региона (BRIES).

Оценку окружающей среды экологи проводили по нескольким позициям: состояние природной среды, ее влияние на качество жизни в регионе и качество регионального управления в этой сфере.

Баренц-сотрудничество – уникальный образчик взаимодействия, который позволяет определить болевые точки региона и найти оптимальные пути решения его проблем.

— Те усилия, которые прикладывает администрация региона, а это 16 особо охраняемых природных зон, мероприятия по очистке берегов, сбору мусора, приносят свои плоды, — подчеркнул руководитель Центра экологического мониторинга «Помор» Тимофей Суровцев, комментируя почетное третье место Мурманской области.

Координатор BRIES от России, руководитель аналитического агентства «Barents News» Василий Борисов, подводя итоги Баренцева региона в целом, отметил ряд позитивных моментов ушедшего года. В их числе закрытие плавильного производства в Никеле и развитие атомного (читай – экологически чистого) ледокольного флота. Это то, что касается нашей страны.

Активисты из Саамского парламента и организации «Природа и молодежь» остановили работу медного рудника «Нуссир» в Норвегии, который собирался сбрасывать свои отходы в воды Северного Ледовитого океана. И еще одна позитивная новость: Исландия объявила, что с 2024 года прекращает охоту на китообразных.

— В прошедшем году ассоциации «Эко-пресс» удалось навести мосты с западными коллегами, — отметил руководитель этой организации Сергей Шахиджанян. — Но у многих из них предвзятое отношение к России. Хотя экологические проблемы есть во всех странах.

И все же, подчеркнул Тимофей Суровцев, Баренц-сотрудничество – уникальный образчик взаимодействия, который позволяет определить болевые точки региона и найти оптимальные пути решения его проблем.

— Сейчас в России активно развивается наблюдение за китами. Многие туристические компании взяли тему на вооружение и стремятся как можно больше людей отправить в подобные туры. При этом они к этому не готовы. Они не знают, как надо правильно подходить к китам, тем самым ставя под угрозу и безопасность животных, и развитие этого направления туристического бизнеса, — поделился с коллегами научный директор Фонда защиты китов, ученый-эколог Владимир Латка.

Экологи, продолжил он, разработали правила поведения для капитанов судов, которые специально направляются с туристами для наблюдения за морскими млекопитающими. А также для капитанов, которые просто ведут суда по трассе Северного морского пути в районах традиционного обитания этих животных.

— Интерес очень большой. Многие туроператоры заинтересовались. Мы ждем, что в этом году эти правила начнут применять на практике, — отметил Владимир Латка.

Ученый также дал пояснения относительно влияния глобального потепления на численность животных арктического региона.

— Угроза гренландским тюленям, действительно, существенная, потому что потепление нарастает, — сообщил он, — количество льдов снижается. В 2020 году была сверхкритическая ситуация, когда практически все Белое море осталось безо льда к началу марта, когда начался сезон размножения тюленей. По нашим оценкам, погибло от 80 до 110 тысяч тюленей. Оценить масштаб бедствия точно было невозможно, поскольку добраться туда в этот период было трудно.