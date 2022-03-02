Территория особой важности

В реновацию ЗАТО и гарнизонов вложат более 3 миллиардов рублей. Комплексный план по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и военных городков стартовал в Мурманской области в прошлом году.

Благодаря этому, сообщил на заседании правительства области губернатор Андрей Чибис, были отремонтированы 26 многоквартирных домов (МКД), 7 объектов социальной инфраструктуры, 419 муниципальных квартир. Объем финансирования составил почти миллиард рублей, направленных из федерального и областного бюджетов.

О реализации второго этапа комплексного плана, который намечен на этот год, доложила министр строительства Ирина Вабищевич. Общая сумма финансирования, сообщила она, составит 3 миллиарда 150 миллионов рублей. Работы будут вестись в 20 населенных пунктах.

В частности, в Североморске построят крытый бассейн, в Заозерске завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, в Печенгском районе реконструируют ДК «Восход» в Никеле. И это лишь несколько проектов.

Всего будут капитально отремонтированы 128 МКД и 157 муниципальных квартир, снесен 21 непригодный для жизни МКД, построены и отремонтированы 18 объектов социальной инфраструктуры.

Для нас – это территории особой важности, подчеркнул губернатор Андрей Чибис. Глава региона поручил взять исполнение плана под особый контроль.

Туристическая отрасль весьма выгодна. При относительно небольших вложениях она обеспечивает рабочие места местному населению и пополняет местную казну. Развить эту сферу проще, чем построить новое производство.

В прошлом году, напомнил губернатор Андрей Чибис, турпоток в регион уже превысил допандемийный уровень. Мурманскую область посетили почти 450 тысяч гостей. Иностранных туристов успешно заменили наши соотечественники из других регионов.

Сейчас, когда ряд государств ввел ограничения против нашей страны, отметил глава региона, это коснется и путешествий, дав новый толчок внутреннему туризму.

— Мурманская область заняла лидирующие позиции в Арктике по приему туристов, — подчеркнул в своем докладе председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев.

В планах региона – принимать до миллиона туристов в год. Сегодня возраст большинства гостей – от 25 до 45 лет. При этом все больше из них задерживаются в регионе на 5–7 дней, а то и дольше. И это не может не радовать.

Благодаря климату Мурманская область претендует на самый продолжительный горнолыжный сезон. Более 580 миллионов рублей уже инвестировал в развитие инфраструктуры частный бизнес на территории Хибин.

— Мы продолжаем тесно работать с предпринимателями региона, — отметил Александр Елисеев.

Увеличивается и объемы государственной поддержки отрасли. Только на экологический туризм в этом году заложено 4 миллиона рублей. На развитие придорожного сервиса – еще 50 миллионов.

Первоочередные задачи: борьба с нелегальными гидами, сертификация всех гостиниц (сейчас сертифицировано 124 из 183) и подготовка кадров, особенно аттестованных гидов.