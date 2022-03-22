Резиденты Арктики

В Мурманской области зарегистрированы 8 резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» и 131 резидент Арктической зоны России.

Они, напомнил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, реализуют проекты в горнорудной промышленности, сферах услуг, туризма, логистики, транспорта и многих других. Объем инвестиций составит 306 миллиардов рублей. Будут созданы 9,5 тысячи новых рабочих мест.

Глава региона также подвел итоги визита в Мурманскую область руководителя Минвостокразвития Алексея Чекункова. Министр высоко оценил реализацию у нас программы «Гектар Арктики», поддержал планы по развитию судоремонта и проект «Новый Мурманск».

Очередь в детсад ликвидирована

В Североморске открылся новый детский сад на 220 мест, построенный в рамках национального проекта «Демография». В нем есть сенсорная комната, изостудия, кабинет логопеда, музыкальный зал.

Первые четыре дня учреждение будет принимать малышей в режиме присмотра и ухода. С 25 марта начнется полноценная образовательная программа. Уже набрано восемь групп детей от одного года до семи лет. А всего будет одиннадцать групп.

— Важно, что с открытием этого детского сада в Североморске на сто процентов обеспечена доступность дошкольного образования, — сообщил Андрей Чибис.

По данным на 17 марта в Мурманской области отсутствовали препараты левотироксина натрия. Их дефицит создался из-за ничем не оправданного ажиотажного спроса.

Продолжается модернизация школьных пространств в рамках проекта «Арктик скулс». В прошлом году получателями грантов стали 56 школ из 15 муниципалитетов. В этом году объем финансирования увеличен и составит 200 миллионов рублей. При этом в программу теперь включены и детские сады. Заявки будут приниматься с 22 марта по 21 апреля.

— Этот проект не имеет аналогов на федеральном уровне. Он дает дополнительные возможности созданию современных условий для учеников, основываясь на их собственной позиции, — подчеркнул губернатор.

Услуги дополнительного образования предоставляют в регионе 485 организаций. Ими охвачено 64 процента детей северян. О грантовой поддержке системы дополнительного образования доложила министр образования и науки Светлана Виденеева. На эти цели, уточнила она, предусмотрено более 10 миллионов рублей.

Расширяется доступ негосударственного сектора к оказанию этих социальных услуг. На сегодня услуги дополнительного образования в регионе оказывают 57 частных организаций и 32 индивидуальных предпринимателя.

Поставки левотироксина возобновлены

Число заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения у нас еще достаточно высоко, так что масочный режим в регионе пока не отменен. Но, как сообщил губернатор Андрей Чибис, заболеваемость день ото дня снижается, так что отмена обязательного ношения защитных масок в общественных местах не за горами.

С понедельника, напомнил глава региона, общепит может работать без ограничений и круглосуточно, отменен режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, дети до 16 лет могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

Также сняты ограничения на заполняемость общественного транспорта. А с 25 марта в регионе возобновятся профосмотры и диспансеризация отдельных групп населения, в том числе углубленная.

Медицинскую тему продолжила врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене.

— На прошлой неделе значительного роста цен на лекарственные препараты в регионе не зафиксировано, — сообщила она.

При этом, уточнила Надежда Моколене, имеются проблемы с закупкой и поставкой отдельных медикаментов. Так, по данным на 17 марта в Мурманской области отсутствовали препараты левотироксина натрия (эутирокс и прочие). Их дефицит создался по всей стране из-за ничем не оправданного ажиотажного спроса.

Сейчас, добавила Надежда Моколене, поставки этих препаратов возобновляется. В первую очередь ими будут обеспечены граждане, которые оставили заявки в аптечных сетях. Актуальным остается и призыв не запасаться препаратами впрок.