Пусть летчик останется на земле

Ледовая разведка, оперативная доставка грузов, обнаружение потерявшихся людей, которые в условия низких температур могут быстро замерзнуть, поиск разбредшихся по тундре оленьих стад – беспилотники в Арктике могут выполнять множество задач.

Перспективы развития беспилотных авиационных систем (БАС) в районах Крайнего Севера обсудили участники очередного заседания экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). К разговору подключились представители федеральных и местных органов власти, эксперты по региональному развитию, а также заинтересованные представители бизнеса.

Низкая транспортная доступность, необходимость реализации современных почтовых услуг, важность быстрой доставки грузов, проведение мониторинга состояния окружающей среды, в том числе и в экстренных случаях, делает использование БАС а арктической зоне очень перспективным. Однако этот процесс требует подготовки кадров и создания инфраструктуры – посадочных площадок, организаций по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

В этой работе, отметил координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников, можно использовать контракты жизненного цикла. Когда региональные власти не будут сами закупать БАС, а станут оплачивать услуги компаний, которые привезут такие аппараты, обеспечат их работу и обслуживание. Подобный опыт есть, например, в Москве при обслуживании поездов метро.

— Обеспечение транспортной доступности – главная задача для освоения любой территории. И БАС должны занять достойное место, заполнить свою нишу в этом процессе, — подчеркнул президент Международной академии транспорта Виктор Досенко.

Поставлена задача к 2035 году довести долю перевозок беспилотниками на малонаселенных и труднодоступных территориях до 50 процентов. Но для этого необходимо уже сейчас строить взлетно-посадочные площадки и склады для хранения грузов при них.

Инфраструктура подготовки кадров для обслуживания БАС, сообщила директор центра инициатив направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Жанна Кадылева, в стране уже создана. Подготовку по этой специальности ведут 24 образовательные организации. Обучаются более двух тысяч человек. Активно в этом направлении работает и движение «Ворлдскиллс».

Тему подготовки кадров продолжил преподаватель Московского государственного образовательного комплекса Александр Залецкий. Комплекс, сообщил он, делает акцент именно на арктическую специфику. Низкие температуры накладывают на БАС определенные требования. Нужны специальные методики подготовки техники и людей для работы в высоких широтах.

Чукотка, напомнил начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Чукотского автономного округа Олег Рябко, – это большие площади, сложный рельеф и очень мало дорог. Поэтому использование здесь БАС крайне актуально для обеспечения связи с отдаленными территориями.

Сейчас Почта России запускает здесь беспилотную авиадоставку грузов. Это снизит себестоимость перевозок. Определено более двух десятков перспективных маршрутов с использованием уже имеющихся аэродромов и вертолетных площадок.

Но эксплуатация БАС на объектах пилотируемой авиации не отрегулирована законодательно. Эту проблему необходимо решать. Один из вариантов – развитие для беспилотников отдельной инфраструктуры.

О важности использования БАС в Якутии рассказал заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета Александр Кугаевский. В частности, беспилотники могут быть полезны для мониторинга состояния вечной мерзлоты и климатических изменений. Еще одно направление – поиск разбредшихся по тундре оленьих стад.