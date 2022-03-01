Праздник Севера стартует в субботу

После очередных снегопадов, сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский на оперативном совещании в правительстве области, уборка снега проходит в усиленном режиме.

В целом по региону улицы и дороги чистили на прошедшей неделе 460 единиц техники и более 500 дорожных рабочих. Дворы убирали 229 единиц техники и около 2500 сотрудников управляющих организаций. Убрано свыше 5 тысяч дворов, очищено более 13 миллионов квадратных метров дорог, 847 уличных лестниц и 2 тысячи кровель.

В Мурманске, где в феврале выпало почти две месячные нормы осадков, введен режим повышенной готовности. Уборка идет круглосуточно.

В субботу в Мурманске пройдет церемония открытия очередного, 87-го Праздник Севера. С учетом стабилизации ситуации по КОВИД-19 и снижению темпов заболеваемости, уточнил губернатор Андрей Чибис, сейчас в регионе разрешены все спортивные мероприятия.

В закрытых помещениях сохраняются определенные ограничения для зрителей – наличие QR-кода и защитной маски. Наполняемость зала ограничена пятьюдесятью процентами.

Охват тестирования у нас, как и прежде, выше федерального норматива, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Проведено уже более 1 миллиона 715 тысяч исследований. Привито свыше 355 тысяч человек, что составляет 77 процентов от плана.

Сегодня начался очередной конкурс «Губернаторский стартап». На реализацию своего проекта можно получить до миллиона рублей.

— За предыдущие три года мы поддержали пятьдесят таких проектов, — уточнил Андрей Чибис. — В этом году сумма на эти цели удвоена. Это тридцать миллионов рублей. А сам конкурс пройдет два раза – весной и осенью.

Стартовал и конкурс на предоставление до 250 тысяч рублей некоммерческим организациям, которые являются инициаторами проектов по развитию предпринимательства.

— Это еще одна форма поддержки для НКО, которые помогают нашим бизнесменам развивать свою деятельность, — отметил губернатор.

Более подробно о мерах региональной поддержки малого и среднего бизнеса доложила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова. Она, в частности, представила календарь предстоящих конкурсов. Ряд проектов касается поддержки инновационного и социального предпринимательства.

В Мурманской области прошел 7-й региональный чемпионат молодых специалистов «WorldSkills Russia». Итоги подвела глава министерства образования и науки Светлана Виденеева.

Чемпионаты, уточнила она, проходят в регионе с 2015 года. Участники делятся на три категории: юниоры – школьники и студенты в возрасте от 12 до 16 лет, студенты колледжей в возрасте от 16 до 22 лет и специалисты старше 50 лет в соревнованиях «Навыки мудрых».

В 13 колледжах региона действуют специализированные центры компетенций, создано 18 современных мастерских. Только за последние три года на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 100 миллионов рублей.

Усилия приносят свои плоды. В прошлом году два юниора от Мурманской области заняли первое место в национальном чемпионате.

15 февраля, сообщила Светлана Виденеева, стартовал седьмой региональный чемпионат. Он продлился две недели по 51 компетенции. Это на 7 компетенций больше, чем годом ранее.

В соревнованиях приняли участие 353 конкурсанта. В апреле 56 победителей примут участие в отборочных соревнованиях за право участие в финале национального чемпионата, который пройдет в мае в Мордовии.

— Мы считаем, что у команды региона высокий потенциал для победы, — подчеркнула Виденеева.