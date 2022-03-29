Помочь бизнесу и гражданам

Набор первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Мурманской области в условиях санкционного давления обсудили участники оперативного совещания в правительстве региона. Основных направлений два: поддержка бизнеса и нуждающихся в помощи государства граждан.

Конкурсы для предпринимателей

В понедельник, сообщил губернатор Андрей Чибис, в регионе стартовали два предпринимательских конкурса. Первый – гранты на приобретение франшизы. Можно получить до миллиона рублей на аренду помещения, закупку оборудования, оргтехники, мебели и так далее. Второй – на получение субсидии до 600 тысяч рублей субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют общественно значимую деятельность.

О других мерах поддержки бизнеса доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Что касается крупных предприятий, то несколько направлений предусматривает их федеральная поддержка. Это субсидии на обеспечение или возмещение текущих затрат, государственные гарантии по кредитам и займам и льготные кредиты для системообразующих предприятий.

И о региональных мерах. На прошлой неделе, напомнила Ольга Кузнецова, принят закон об инвестиционном налоговом вычете, завершается создание регионального фонда поддержки промышленности.

Отмена масочного режима — прерогатива федерального центра. Как только федеральная норма позволит вводить такие изменения на региональном уровне, Мурманская область это сделает.

Федеральная поддержка малого и среднего бизнеса включает кредитные каникулы сроком до 6 месяцев для предпринимателей из перечня пострадавших отраслей, который постоянно обновляется. Также вводится мораторий на плановые проверки и ряд других мер.

Региональная поддержка в сфере малого бизнеса акцентирована на повышение доступности финансовых средств. Так, зафиксирована процентная ставка, под которую линейку своих займов выдает ФОРМАП. Сейчас по разным продуктам она составляет от 5 до 12 процентов годовых.

Введены новые кредитные продукты для предпринимателей в сфере общественного питания, легкой промышленности, а также заем на рефинансирование банковских кредитов.

Продолжается прием заявок на «Губернаторский стартап». Можно получить грант до 1 миллиона рублей. Поступило уже 62 заявки, их прием продолжится до конца марта.

О мерах социальной поддержки граждан доложила заместитель губернатора Елена Дягилева. Акцент, подчеркнула она, сделан на поддержке семей с детьми. Таких у нас более 107 тысяч, включая 8575 многодетных. И 60 процентов из них охвачены теми или иными мерами социальной помощи на детей в возрасте до 16 лет включительно. В областном бюджете предусмотрены 24 меры и более 7 миллиардов рублей.

Еще одно направление – мониторинг ситуации на рынке труда. На сегодня она в регионе стабильна. Число безработных снизилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы составляет у нас сейчас 1,2 процента.

Но бдительность терять нельзя. Для решения возможных проблем предусмотрены следующие меры: создание временных рабочих мест, организация оплачиваемых общественных работ и переобучение тех, кто находится под угрозой увольнений.

Ковидные послабления

В Мурманской области снимают еще ряд ковидных ограничений. Теперь можно навещать своих близких в социальных учреждениях. Правда, посетитель должен быть вакцинирован, переболеть КОВИД-19 или иметь свежий отрицательный ПЦР-тест. Отменена и обязательная 14-дневная изоляция вахтовиков, прибывающих к нам на работу.

Что касается отмены масочного режима, то это, подчеркнул губернатор, прерогатива федерального центра. Как только федеральная норма позволит вводить такие изменения на региональном уровне, Мурманская область это сделает.

И еще о медицине. В Мурманскую областную больницу поступили два новых аппарата МРТ. Это, уточнил Андрей Чибис, – суперсовременное оборудование. Его компоновка дает возможность проводить исследования любых частей тела без перекладывания пациента, что позволит вдвое сократить время исследований. Благодаря новым томографам медики планируют в ближайшие три месяца сократить очередь на такого рода исследования минимум на 15 процентов.

О ситуации с уборкой муниципалитетов доложил на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. На прошедшей неделе улицы и дороги региона от снега и наледи чистили 449 единиц техники и 549 рабочих. Во дворах трудились 229 машин и 2400 сотрудников управляющих организаций. Вывезено более 174 тысяч кубометров снега.

Особое внимание, подчеркнул министр, сейчас уделяется вывозу снега из дворов, также вблизи объектов электросетевого хозяйства. Настоящая весна не за горами, и талые воды могут затопить подвалы домов или повредить электрооборудование. Также активно чистятся системы ливневой канализации.