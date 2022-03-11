Показать красоту Арктики

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, северная часть архипелага Новая Земля и прилегающие морские акватории. Здесь находится крупнейший в нашей стране национальный парк «Русская Арктика».

На его территории располагаются птичьи базары кайры и гаги и лежбища моржей, обитают белые медведи, песцы, нерпы, гренландские киты и тюлени. Растительность представлена некоторыми видами мхов, лишайников и небольшим количеством цветковых.

Парк создан для сохранения уникальной природы Арктики. О результатах его работы в прошлом году и планах на ближайшее время рассказал журналистам директор «Русской Арктики» Александр Кирилов. Пресс-конференция прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«На этот год планы у нас наполеоновские, но выполнимые.»

В прошлом году, поделился директор, на территории парка было не так много экспедиций. Это связано в первую очередь с ковидными ограничениями. Но научная работа велась, и много чего удалось сделать.

— Были подтверждены места летних концентраций китов, в том числе нарвалов. Проведена большая работа по установке ошейников с радиопередающими датчиками на самок белого медведя. Этим занимались три экспедиции. Подтверждены концентрации моржей, — перечислил Александр Кирилов.

Продолжились и обследования исторических мест. В частности, уточнены датировки промысловых стоянок тридцатых годов двадцатого века. На территории ряда островов обустроены экологические тропы для туристов.

— На этот год планы у нас наполеоновские, но выполнимые, — продолжил директор «Русской Арктики». — Мы планируем продолжить работу по изучению моржей и белых медведей. Организовать пункты наблюдения за нарвалами в водах архипелага Земля Франца-Иосифа. Продолжим обустройство троп и мест отдыха для туристов, а также работы по исследованию экосистем Арктики.

— А как насчет развития береговой инфраструктуры? — поинтересовались журналисты. — Будут ли создаваться причалы для яхт?

— Причалов не будет, — ответил Кирилов. — Глубины не позволяют подойти к берегу килевой яхте. А выносить пирс в море нецелесообразно. Так что обычно суда встают на рейде, а люди достигают берега на моторных лодках. Места для причаливания лодок оборудуются.

— Туризм повлияет на экологию арктических архипелагов? Что делается, чтобы минимизировать негативное воздействие?

— Как раз организация экологических троп и специальных мест высадки и отдыха повышает, если так можно выразиться, человекоемкость той или иной территории. Мы должны показывать людям красоту Арктики не только с борта судна, но и непосредственно на островах, — уточнил Александр Кирилов.

— Какие экологические проекты реализуются на территории «Русской Арктики»?

Больших проектов по ликвидации накопленного ущерба, сообщил директор нацпарка, в настоящее время не осуществляется. Но, отметил он, в период с 2012-го по 2017-й годы такие работы велись, и были достигнуты серьезные результаты. Процент очистки островов сейчас, по оценкам, достигает 89 процентов.

— Ощущаются ли на территории нацпарка последствия глобального потепления?

— Ледников стало меньше, — ответил Александр Кирилов. — Но это обычная деградация. Это природный процесс. Когда-то на Земле Франца-Иосифа жили северные олени. Но около десяти тысяч лет назад они вымерли в результате глобального похолодания. Так что сегодня природа постепенно берет свое обратно.