Поддержать население и бизнес

Главной темой работы власти сегодня стало поддержание экономической и социальной стабильности в условиях санкций и ограничений, которые введены против нашей страны. В Мурманской области создан Штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.

Экспорт грузов пока в графике

Дополнительные меры поддержки населения и бизнеса уже определены на федеральном уровне. В частности, с мая размер выплаты на одного ребенка от 8 до 16 лет составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи. До конца года отменены проверки малого и среднего бизнеса, IT-компаний, а также вводится упрощенный порядок госзакупок.

— Новые инструменты должны позволить не сорвать те проекты, стройки, которые запланированы территории Мурманской области, с учетом меняющейся конъюнктуры и стоимости стройматериалов, — подчеркнул Андрей Чибис.

На областном уровне, продолжил он, власти внимательно следят за тем, чтобы цены на социально значимые товары, прежде всего – продукты, не росли резко.

С 1 марта ограничены процентные ставки по всей линейке кредитных продуктов, которые выдает субъектам малого и среднего бизнеса ФОРМАП.

Приоритетным направлением становится поиск на азиатском направлении дополнительных возможностей для нашего малого бизнеса, в том числе в сферах медицины и бьюти-индустрии.

Окончательно, уточнил губернатор, план поддержки экономики региона будет сформирован до конца недели.

На сегодня, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, основные стивидорные компании Мурманской области и экспортеры региона работают в плановом режиме. Экспорт угля и нефти пока осуществляется по графику.

С 14 марта отменяются все QR-коды. Также снимаются ограничения по наполняемости театров и спортивных залов.

— Мы также отслеживаем сложности, которые могут возникнуть с ограничениями по фрахтованию судов, — продолжила вице-губернатор.

С определенными сложностями, по оценке Ольги Кузнецовой, могут столкнуться наши порты, которые выполняют программы по обновлению своих гидротехнических сооружений. Речь о ввозе оборудования из западных стран, на который может распространяться запрет. Необходимо искать альтернативных поставщиков. И работа эта ведется, в том числе и на федеральном уровне.

QR-коды отменяются

Ограничения, введенные против граждан нашей страны, дают дополнительный толчок для развития внутреннего туризма.

— Я прошу областной комитет по туризму этой возможностью воспользоваться, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — У нас идет рост турпотока, и он будет продолжаться. Надо еще активнее инвестировать в создание туристской инфраструктуры для обеспечения качества и конкурентоспособности этих услуг.

В России, напомнил глава региона, с 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка. Окно продаж продлится до 1 мая. Условия прежние: при оплате картой «Мир» возвращаются 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей, стоимости поездки.

И еще одна хорошая новость. На Мурманскую область приходится половина заявок по программе «Гектар Арктики».

— Наш регион остается лидером по получению арктической земли, — подчеркнул Андрей Чибис. — Это дополнительная возможность открыть свое дело в Арктике. Программа должна дать толчок для обеспечения занятости.

На сегодня заявки по программе «Гектар Арктики» на территории Мурманской области подали более 3800 человек, а 1500 участков уже получены в пользование.

— С каждым днем коронавирусом у нас заражается всем меньше людей. Поэтому мы продолжаем смягчать введенные ограничения, — сообщил губернатор.

С 14 марта, уточнил он, отменяются все QR-коды. Кроме того, снимаются ограничения по наполняемости театров, спортивных залов. Заведения общепита могут работать до 2 часов ночи. А с 11 марта откроются детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Губернатор также напомнил о важности продолжения вакцинации и ревакцинации. Сейчас в регионе привито уже более 356 тысяч человек.

В течение недели улицы и дороги Мурманской области чистили от снега и наледи 473 единицы техники и 535 дорожных рабочих. Во дворах трудились 236 машин и почти 2,5 тысячи сотрудников управляющих организаций.

Об этом на оперативном совещании доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. С наступлением весны, продолжил он, актуальным становится вывоз снега, особенно из дворов. За неделю его вывезли более 200 тысяч кубометров.