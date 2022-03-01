Ковид как драйвер цифровизации?

Одной из главных задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является повышение качества сотовой связи, Интернет-соединения и телевещания. Модернизацию и перспективы развития этой сферы обсудили участники II форума цифровой трансформации телекоммуникационной отрасли.

Телеком является перспективным бизнес-сектором, емким рынком и значимым направлением для реализации социальных программ, обладает большим потенциалом и положительными прогнозами развития. Итак, на что делать ставку в ближайшие годы?

По мнению генерального директора исполнительного комитета Регионального содружества в области связи (РСС) Нурудина Мухитдинова, говорить сегодня о том, сколько в стране сотовых телефонов, уже не актуально. Главный вопрос сейчас – цифровая трансформация всех отраслей экономики. И телекоммуникационная сфера является драйвером этого процесса. При этом будет идти серьезная борьба в области информационной безопасности.

До 2030 года, сделал свой прогноз вице-президент группы IT-компаний «Ланит» по работе с телеком-отраслью Борис Бородянский, произойдет смена нескольких поколений технологий. Скорости Интернета еще более возрастут. Поэтому у отрасли широкие возможности для развития.

Телеком исторически осуществлял коммуникации. Сегодня, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, на этой основе можно строить различные виды бизнеса. Это и облачные технологии, и Интернет вещей. Отдельная тема – импортозамещение. Технологии 5G в России должны базироваться на отечественных разработках и оборудовании.

В недалекой перспективе о магазинах и гипермаркетах все забудут. Останутся дарксторы (фактически – склады с продуктами, в которых собирают онлайн-заказы для доставки еды) и собственно компании по доставке.

— Специалисты, которые просто знают информатику и вычислительную технику, сейчас не нужны. Этому теперь учат в школе, — высказал свое мнение ректор Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский.

Все работодатели недовольны кадрами. Отрасль телекоммуникаций, продолжил Бачевский, не является исключением. Есть проблемы со специалистами хорошего уровня подготовки. Упор в обучении инженеров связи по-прежнему делается на информатику и вычислительную технику.

Иначе говоря, вузы готовят грамотных потребителей цифровой информации. При этом роста числа людей, способных самостоятельно написать программу, не наступает. Даже толкового системного администратора сейчас найти очень непросто. Поэтому и зарплата сисадминов во многих компаниях нынче превышает зарплату топ-менеджеров.

Кадры в телекоммуникационной отрасли, подтвердил директор по реализации проектов для корпоративного бизнеса «МегаФон» Семен Захаров, решают всё.

В эпоху пандемии, продолжил он, онлайн стал образом жизни. Он актуален не только для крупных городов, но и для глубинки. Автоматизация остро требуется и бизнесу, чтобы максимально уменьшить число работающих в непосредственном контакте сотрудников.

В связи с ростом емкости рынка остро встают вопросы его уязвимости для различных несанкционированных вторжений, кражи данных. Поэтому сектор кибербезопасности также будет активно расти.

О возрастании роли онлайн-коммуникаций говорил вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной» Максим Следков.

Розничная торговля серьезно меняется в условиях «ковидизации» всей жизни. В недалекой перспективе о магазинах и гипермаркетах все забудут. Останутся дарксторы (фактически – склады с продуктами, в которых собирают онлайн-заказы для доставки еды), собственно компании по доставке и, возможно, шоу-румы, где можно будет посмотреть и, что называется, потрогать высокотехнологичные и дорогостоящие товары.

Но основной ритейл уйдет в сеть. И успех конкретного продавца будет зависеть от того, насколько бесшовный путь покупки он сможет создать клиенту.