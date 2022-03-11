Электромобилизация всей страны?

Этапы развития в нашей стране электротранспорта и зарядной инфраструктуры обсудили участники всероссийской онлайн-конференции, организованной Международным центром поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП).

Что мешает технологическому переходу

В этом году одна из целей МЦПП стала поддержка отечественных производителей электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Для обсуждения этих вопросов и разъяснения сроков и этапов реализации «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года» и была организована видеоконференция. На нее, сообщил исполнительный директор МЦПП Антон Фенев, зарегистрировались около пятисот специалистов из большинства регионов страны.

Транспортная система, отметил директор Транспортной ассоциации Московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян, многогранна. Скажем, грузовые перевозки во многом отличаются от муниципальной маршрутной сети. Практика использования электромобилей на городских маршрутах наработана в столице.

По оценкам специалистов, уже к 2025 году стоимость электрокаров сравняется со стоимостью автомобилей с бензиновыми двигателями.

— У нас серьезный опыт использования электротранспорта. Я имею в виду проект «Мосгортранса» по электробусам. Сейчас прорабатывается вопрос использования автобусов малой вместимости на электрической тяге, — подчеркнул Блудян.

Свой доклад председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева озаглавила так: «Технологический переход: как электромобили меняют мир».

Вначале, напомнила она, изобрели электрические тележки. Именно они сменили на улицах лошадей. Уже потом победил транспорт на двигателях внутреннего сгорания (ДВС). А сейчас Европа уже фактически снова перешла на электричество.

Нынешний переход, продолжила Гордеева, в основном связан с климатической повесткой. В период с 2025 до 2040 год большинство стран Европы планируют ввести запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

И уже сегодня практически все автопроизводители имеют либо полностью электрическую линейку своей продукции, либо дублирующие друг друга бензиновую и электрическую линейки.

Что мешает переходу на электротягу? Во-первых, отсутствие или недостаточная развитость инфраструктуры, в частности, электрозаправочных станций (ЭЗС). Во-вторых, погодные условия в ряде северных стран, где электромобили могут сбоить. В-третьих, сложности с утилизацией отработавших свой срок аккумуляторных батарей. Но все эти проблемы, подчеркнула Гордеева, решаемы.

Более существенным препятствием на пути электромобилей является их высокая цена. Но уже сейчас, сообщила Гордеева, китайский электрокар с запасом хода 650 километров можно купить за 45 тысяч долларов. Та же модель, но с пробегом на одной зарядке до 400 километров, обойдется еще на 10 тысяч дешевле. И по оценкам специалистов, уже к 2025 году стоимость электромобилей сравняется со стоимостью автомобилей с ДВС.

Будет инфраструктура – авторынок подтянется

Об опыте «Россети Ленэнерго» по созданию мегаполиса будущего рассказала директор по развитию дополнительных услуг компании Марина Дзюбанова. Энергетики, подчеркнула она, готовы внести свой вклад в защиту окружающей среды за счет перехода на электромобили. Тем более что многие страны уже заявили о скором запрете транспорта на ДВС.

Петербуржцы заинтересованы в расширении сети ЭЗС, поскольку мегаполис близко расположен к границе и перспективен для развития международного автотуризма. Сейчас у «Ленэнерго» 53 ЭЗС, но уже в 2025 году энергетики планируют довести их до двухсот. Создана бригада по их обслуживанию, которая, кстати, сама ездит на электромобиле.

Руководитель направления ЭЗС компании «Парус электро» Александр Нечаев согласен: нужна инфраструктура, и тогда рынок электромобилей будет заполняться. На 2022 год правительство страны определило 10 пилотных регионов, где должно быть построено более 500 ЭЗС.

— До 2025 года в стране предстоит установить 9 тысяч ЭЗС. Справятся ли с этой задачей их отечественные производители? — поинтересовался Антон Фенев.

По мнению, Александра Нечаева, эту задачу реально выполнить. Уже сейчас только его компания может производить до тысячи ЭЗС в год.

Генеральный директор «ТАЧ Продакшн» Юрий Орлов уже более трех лет сам является электромобилистом. Есть в компании и корпоративные электромобили. Так что понимание того, где и какие ЭЗС нужно размещать, имеется.

Большинству владельцев, поделился он, удобнее всего заряжать электромобили возле дома. Ночного времени для этого вполне достаточно. Около 85 процентов россиян живут в многоэтажках. Возле них и надо устанавливать ЭЗС. Но машин там будет много, поэтому надо учитывать возможную нехватку электрической мощности. Думать об этом надо уже сегодня.