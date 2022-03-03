Без чего и дня не прожить?

Без профессиональной деятельности не представляет свой привычный день почти треть опрошенных. Если точно – 31 процент. Затем следуют родные и близкие (15), мобильный телефон и другие гаджеты (13 процентов).

Каждый десятый назвал продукты. По 9 процентов – детей и внуков, личный и общественный транспорт, а также деньги. Опрос о том, без чего мы не представляем своего дня, провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Молодые люди от 18 до 24 лет чаще называли мобильный телефон и другие гаджеты (31 процент), на втором месте для них – продукты (27). Работа и интернет у молодежи на третьем месте (по 19 процентов). На четвертом – транспорт, а также общение и встречи (по 12 процентов). На пятом – близкие люди, музыка и… сон (по 10 процентов). При этом сон как составляющую привычного дня молодежь называла в пять раз чаще, чем россияне в целом (2 процента).

Для граждан от 25 до 34 лет на первом месте оказалась работа (33 процента). Далее следуют мобильный телефон и гаджеты (17). Родные и близкие на третьей строчке (16), на четвертой – транспортные средства (13), замыкают пятерку продукты (12 процентов).

Россияне от 35 до 44 лет чаще, чем другие возрастные группы, называли работу (43 процента). Каждый пятый (22 процента) назвал родных и близких. На третьем месте транспорт (15), на четвертом – мобильный телефон и гаджеты (13). Для каждого десятого в привычном дне важны интернет и соцсети (11 процентов).

Не представляют свои будни без работы 39 процентов россиян в возрасте о 45 до 59 лет. На втором месте у этой возрастной категории – родные и близкие (16). Затем следуют деньги (11), мобильные телефоны (10) и… чай и кофе (9 процентов).

Интересно, что работу поставили на первое место и граждане старше 60 лет (18 процентов). Для каждого десятого в этом возрасте привычный день не обходится без родных и близких, а также телевизора. Затем следуют дети и внуки, а также мобильный телефон (по 9 процентов).

— Для трети россиян повседневные практики неразрывно связаны с профессиональной деятельностью, которая воспринимается не только как неотъемлемое условие материального достатка, стабильности, но и как важная сфера самореализации, — прокомментировала результаты опроса советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Повседневная жизнь молодых людей, продолжила она, существенно отличается от будней представителей старших поколений. Несколько тревожит, что сегодня виртуальное пространство и девайсы для них гораздо более значимы, чем встречи с друзьями. Хотя о потребности в общении они все равно заявляют чаще, чем представители других возрастных групп.

— Среди относящихся к наиболее активной группе (в возрасте от 25 до 45 лет) уровень зависимости от «виртуальных друзей» сменяется потребностью в постоянном общении с семьей и детьми, а фактор стабильного заработка становится важным условием обеспечения благополучия, — уточнила Елена Михайлова. — Для представителей «серебряного возраста» особо важно общение с семьей, детьми и внуками. В этой возрастной группе наиболее высок интерес к традиционным каналам получения информации (телевидению, СМИ), без которых молодежь сегодня чувствует себя вполне комфортно.

Следует уточнить, что в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Подробнее с его результатами можно ознакомиться на сайте wciom.ru.