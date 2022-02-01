Запрещать или регулировать?

В прошлом году в Иркутской области был отмечен небывалый рост потребления электроэнергии населением. Скачок составил 60 процентов. Дело в том, что в регионе установлен один из самых низких в стране энерготарифов для граждан. И наиболее предприимчивые из них активно занялись майнингом криптовалюты.

Риск, конечно, велик

Капитализация электронных денег в мире в последние годы значительно возросла и составляет 2,3 триллиона долларов США. Это не так много, около одного процента глобальных финансовых активов. Но имеется тенденция к росту.

Годовой оборот цифровой валюты с участием россиян достигает 5 миллиардов долларов. Россия занимает третье место после США и Казахстана по майнингу криптовалюты. Доля нашей страны составляет 11 процентов.

Это данные из доклада Банка России «Криптовалюты: тренды, риски, меры». Его представила общественности директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

— Популярность криптовалюты несет сегодня большие риски. Одного мониторинга уже недостаточно, необходимо переходить к регуляторным мерам, — отметила она на пресс-конференции. Оптимальным вариантом, подчеркнула Данилова, стал бы полный запрет майнинга в России.

Теперь о рисках более подробно. Первый из них – возможность потери гражданами своих денег. Последствия могут быть особенно серьезными, если человек инвестирует заемные средства.

Рыночная стоимость криптовалюты, напомнила Елизавета Данилова, спекулятивна, она ничем не обеспечена. Курс растет в основном за счет роста распространения. А прибавка стоимости, поддерживаемая почти исключительно ростом спроса, – характерная черта финансовых пирамид.

Их стабильность, как известно, носит временный характер. Уже сейчас волатильность того же биткойна в пять и более раз превышает этот показатель у золота и инструментов фондового рынка.

Вторая группа рисков – угроза для финансовой стабильности. Переток средств в криптовалюту снижает возможности Центрального Банка проводить независимую денежно-кредитную политику, управлять инфляцией.

Третья группа рисков – угроза расширения нелегальной деятельности. Криптовалюта зачастую используется для отмывания доходов, наркоторговли, финансирования терроризма, взяточничества и так далее. И подходов, которые бы позволяли исключить анонимность участников таких операций, пока не существует.

Что же предлагает Банк России? Во-первых, ввести ответственность за нарушение существующего законодательного запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа. Речь, уточнила Данилова, может идти о штрафах.

Во-вторых, важно, чтобы российская инфраструктура не использовалась для выпуска и обращения криптовалюты. Необходим также запрет на вложение финансовых организаций в криптовалюту и запрет на использование их инфраструктуры для операций с ней.

Да, но риск – благородное дело

При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование обращения криптовалюты в стране. Как заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков, сообщил ТАСС, ведомство подготовило концепцию регулирования рынка криптовалюты и направило ее на рассмотрение в аппарат правительства. По его словам, «пока решения по этой концепции нет, официальной позиции правительство не было». Чебесков добавил, что, по мнению министерства, регулирование рынка криптовалюты позволит защитить права граждан.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в регионах, где имеется избыток электроэнергии.

— Есть регионы, где энергогенерирующие компании с удовольствием бы продавали электроэнергию этому виду бизнеса, — отметил депутат. — Можно было бы определиться, что именно в тех регионах, где производится избыточная электроэнергия, можно соответствующие фермы создавать.

Майнинг в России сегодня существует как бизнес и является довольно многочисленным, также подчеркнул Анатолий Аксаков.

— По некоторым оценкам, это уже сотни тысяч активистов, которые работают в этой сфере, и очень много вопросов возникает в связи с их деятельностью, — сказал он.

Некоторые аспекты, которые ранее обозначил в докладе Банк России, требуют дискуссии. В том числе это касается запрета майнинга цифровых валют в российском правовом пространстве, отметил Аксаков.

— Я не утверждаю, что майнинг должен обязательно остаться. Но то, что есть плюсы, которые мы можем получить благодаря легализации такого вида деятельности, они есть, — резюмировал глава думского комитета по финансовому рынку.

Тут главное – не рисковать

В роли арбитра между Банком России и Минфином выступил президент. В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин поручил Правительству и Центробанку в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению. Провести такую дискуссию глава государства предложил в ближайшее время, а потом – сообщить о результатах, которые в ходе нее будут достигнуты.

— ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам прилагает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности, — отметил президент. — Что касается криптовалют, у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры.