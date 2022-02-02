В ценовом прыжке победили услуги

Годовая инфляция в Мурманской области в декабре прошлого года ускорилась до 7,2 процента после 7,1 процента в ноябре. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и России в целом.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары, по информации, предоставленной отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, снизился в декабре до 7,2 процента после 7,7 процента в ноябре.

В частности, подешевели огурцы, замедлился рост цен на помидоры. Из-за стремления производителей быстрее реализовать часть непригодного для длительного хранения урожая по заниженным ценам, замедлился годовой рост цен на картофель. Рост предложения яиц за счет увеличения объемов их производства привел к замедлению роста цен на эту продукцию.

В сегменте непродовольственных товаров также наблюдалось снижение темпов прироста цен – с 7,9 процента в ноябре до 7,6 процента в декабре.

Расширение предложения древесины на внутреннем рынке как следствие введенных правительством экспортных пошлин способствовало дальнейшему замедлению годового роста цен на строительные материалы, в частности – пиломатериалы. Насыщение фармацевтического рынка отечественными препаратами привело к снижению темпов прироста цен на медицинские товары.

А вот услуги дорожали в декабре быстрее, чем месяцем ранее – на 6,5 процента против 5,3 процента в ноябре. Так, на стоимости путешествий воздушным транспортом отразилось подорожание авиатоплива и рост пассажиропотока.

Повышенный спрос подтолкнул вверх цены на проезд в поездах дальнего следования. Из-за накопленных издержек на обновление сетей и оборудования мобильные операторы пересмотрели тарифные планы, что стало причиной повышения абонентской платы за услуги сотовой связи.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в декабре ускорилась до 8,5 процента после 8,4 процента в ноябре. При этом ее уровень оказался выше общероссийского – 8,4 процента.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 процента к концу текущего года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 процентов.